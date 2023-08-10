"ثريدز" يطرح خصائص جديدة سعيا لتفادي الانهيار الكامل

يسعى تطبيق "ثريدز" المملوك لشركة "ميتا" لاستعادة بريقه، بعد أن فقد أكثر من نصف مستخدميه، حيث سيقوم إضافة بعض الخصائص الجديدة للتطبيق كمحاولة لاسترجاع ما فُقد.

وقال "مارك زوكربيرغ" الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن تطبيق "ثريدز" سيشهد بعض الخصائص الجديدة التي ستمكن المستخدمين من مشاركة منشوراتهم عبر رسائل إنستغرام، مشيرا إلى أن هذه الخصائص جاءت وسط فقدان مستخدمي "ثريدز" والتي بدأت بعد 5 أيام من انطلاقه.

تجاوز عدد مستخدمي "ثريدز" حاجز 100 مليون، ليكون المنافس الأول لتطبيق "إكس" المعروف سابقا بـ "تويتر".