"ثريدز" يطرح خصائص جديدة سعيا لتفادي الانهيار الكامل
يسعى تطبيق "ثريدز" المملوك لشركة "ميتا" لاستعادة بريقه، بعد أن فقد أكثر من نصف مستخدميه، حيث سيقوم إضافة بعض الخصائص الجديدة للتطبيق كمحاولة لاسترجاع ما فُقد.
وقال "مارك زوكربيرغ" الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إن تطبيق "ثريدز" سيشهد بعض الخصائص الجديدة التي ستمكن المستخدمين من مشاركة منشوراتهم عبر رسائل إنستغرام، مشيرا إلى أن هذه الخصائص جاءت وسط فقدان مستخدمي "ثريدز" والتي بدأت بعد 5 أيام من انطلاقه.
تجاوز عدد مستخدمي "ثريدز" حاجز 100 مليون، ليكون المنافس الأول لتطبيق "إكس" المعروف سابقا بـ "تويتر".
وتأمل "ميتا" من خلال إضافة المزيد من الخصائص، بأن يساعد ذلك التطبيق على النهوض قبل أن ينهار كليا، فيما تهدف هذه الخصائص كذلك إلى زيادة أعداد المستخدمين، وفق تسجيل صوتي لمسؤول الإنتاج، كريس كوكس.
وقال "كوكس" في التسجيل الذي استمعت له وكالة "رويترز" إن حركة التأكد من ظهور منشورات "ثريدز" أثناء تصفح إنستغرام تعد من الأساليب التي ساعدت على إنجذاب المستخدمين له.
كما أشار "زوكربيرغ" عبر منشور إلى أن أحد الخصائص الجديدة سيكون بإضافة زر يُسهل عملية الإشارة على حساب مسخدم ما في التطبيق.
وتطمح "ميتا" إلى إضافة عملية البحث والنسخ لثريدز على الإنترنت في الأيام القادمة.