4 طرق لاستخدام التلفزيون الذكي دون إنترنت.. تعرف عليها

تزخر أجهزة التلفزيون الذكية بالعديد من الميزات، ولكن معظم الناس لا يدركون تماماً ما تقدمه، فبالإضافة إلى بث برامجك المفضلة، يمكن للتلفزيون الذكي تشغيل التطبيقات، وتصفح الإنترنت، أو حتى مشاهدة فيديو من يوتيوب في ثوانٍ.

وإذا قمت بإقرانه بأجهزة منزلية ذكية أخرى مثل مكبر الصوت الذكي، ستتمكن من الاستغناء عن جهاز التحكم عن بُعد تماماً.

مع ذلك، يمكنك استخدام التلفزيون الذكي من دون الحاجة إلى الإنترنت، وهذه أبرز الطرق:

عرض محتوى هاتفك

لنفترض أنك تريد عرض مقاطع فيديو وصور من رحلة عدت منها مؤخراً، فبدلاً من تمرير هاتفك أو جهازك اللوحي لعرضها على الأشخاص بشكل فردي، يمكنك عرض محتوى شاشتك على التلفزيون.

هنا، أنت لست بحاجة لاستخدام البلوتوث للقيام بذلك، ولا حتى الواي فاي، فالأمر يعتمد برمته على استخدام الكابل المناسب.

وتحتوي معظم أجهزة التلفزيون على منفذ USB يمكنك استخدامه للاتصال بهاتفك أو جهازك اللوحي.

كذلك، يمكنك استخدام كابل USB-C إلى USB-C أو كابل USB-C إلىHDMI، أما بالنسبة لبعض أجهزة آيفون، ستحتاج إلى محول "Lightning" إلى HDMI، والذي يعمل بنفس الطريقة.

تطبيقات غير متصلة

يمكنك من خلال توصيل هاتفك بالتلفزيون عبر الكابل أو البلوتوث، تدوين ملاحظات العمل وتحرير المستندات أو التحقق من الملفات المخزنة محلياً.

كما يمكنك فتحها على تلفزيونك الذكي عن طريق توصيل جهازك أو الاتصال عبر البلوتوث.

ويعمل كل ذلك بسلاسة تامة دون اتصال بالإنترنت.

كذلك يمكنك تحميل ملفات الفيديو أو الموسيقى على وحدة تخزين USB وبثها على تلفزيونك.

شاشة خارجية ثانية

يمكن أن يغير إعداد شاشة ثانية لجهاز الكمبيوتر المحمول طريقة استخدامك لمساحة العمل بشكل كامل.

كما يمنحك استخدام شاشة ثانية مرونة أكبر ومساحة شاشة أكبر للتجربة، لأنه يمكنك عرض عدة مستندات في آنٍ واحد، وتوسيع مساحة العرض، ويمكن لهذه الشاشة الأكبر أن تكون بكل بساطة جهاز التلفزيون.

وكل ما تحتاجه هو كابل "HDMI" متوافق مع منافذ الكمبيوتر المحمول، وبمجرد التوصيل، يمكنك عكس شاشتك أو توسيعها لتوفير مساحة عمل أكبر.

وبالإضافة إلى الإنتاجية، تعد هذه الطريقة رائعة لتقديم عرض أو حتى تحويل ليلة مشاهدة الأفلام إلى حدث على شاشة كبيرة مع فيديوهات يتم نقلها مباشرة من جهاز الكمبيوتر.

استخدم هوائي رقمي

استعد لأيام التلفزيون التناظري، وقم بتوصيل هوائي بالتلفزيون، ما عليك سوى توصيل الهوائي بكابل محوري بالجزء الخلفي من التلفزيون والاعتماد عليه في التقاط إشارات أبراج البث المحلية.

وبينما تحتاج الهوائيات الرقمية إلى بعض إرشادات الإعداد، لكن بشكل عام، يسهل توصيلها، وستمنحك عدداً من قنواتك المفضلة.

وتتوافر هذه الهوائيات بأشكال وأحجام مختلفة، لذا ستجد حتماً ما يناسب منزلك.