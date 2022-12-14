"منظمات الحرارة الذكية" تشق طريقها بين ثلوج أوروبا

انتشرت أنظمة التدفئة المنزلية الرقمية والذكية منها، في السنوات الأخيرة، وأنتجت شركات تقنية متخصصة أبرزها غوغل العديد من تلك المنتجات لكنها لم تكن تحظى بالانتشار والاهتمام.

ومع تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا أصبحت هذه الأجهزة فجأة مفيدة بشكل خاص، حيث أسهم الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في الدول الأوروبية في تمهيد الطريق لنهضة هذه الأنظمة.

وحصلت منظمات الحرارة الذكية على دفعة مهمة من الاتحاد الأوروبي، الذي قال في وقت سابق من هذا العام إنه يهدف لإدخال 1.5 مليون جهاز من هذا القبيل إلى المنازل الأوروبية كجزء من محاولة لتعويض الطاقة الروسية.

لكن هناك بعض العقبات الرئيسية التي تحول دون الاعتماد الواسع لمنظمات الحرارة الذكية، التي وفقًا لدراسة أمريكية العام الماضي تُستخدم من طرف أقل من 20% من الأسر.