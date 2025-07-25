أسرع بنسبة 66%.. معيار جديد لشحن الهواتف لاسلكياً

أصبح أحدث إصدار من معيار "Qi2" اللاسلكي متاحًا لشحن أجهزة آيفون وبعض هواتف أندرويد الرائدة.

وحصل المعيار الجديد على علامة تجارية محدثة باسم "Qi2 25W"، للدلالة على سرعة الشحن اللاسلكي الأعلى، وهي تسمية أوضح وأفضل من الاسم السابق "Qi2.2".

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سرعة شحن أعلى

يوفر "Qi2 25W" قدرة تصل إلى 25 واط للأجهزة المتوافقة، مقارنةً بـ 15 واط في المعيار السابق "Qi2"، ما يمثل زيادة بنسبة 66%.

وفي هذا السياق، قال بول ستروهساكر، المدير التنفيذي لـ اتحاد الطاقة اللاسلكية، إن "الشحن اللاسلكي السريع والفعال الذي يقدّمه معيار Qi2 25W سيسهم في تسريع تبني هذه التقنية على نطاق أوسع".

وأضاف أن "الهواتف الذكية الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد ستنضم قريبًا إلى منظومة Qi2 للمرة الأولى، إلى جانب أجهزة آيفون من أبل".

وأشار ستروهساكر إلى أن "14 جهازًا من وحدات الإرسال والاستقبال خضعت الأسبوع الماضي لاختبارات اعتماد معيار Qi2 25W".

تجدر الإشارة إلى أن أجهزة آيفون الحديثة تستخدم بالفعل معيار "Qi2"، لذا فإن اعتماد أبل المرتقب لمعيار "Qi2 25W" ليس مفاجئًا، وإن كان خبرًا سارًا للمستخدمين.

أما بالنسبة لمعظم هواتف أندرويد، فلم تحصل على اعتماد رسمي للمعيار حتى الآن، مما يجعل هذه الخطوة تطورًا مهمًا قد يشكل نقلة نوعية في سوق الشحن اللاسلكي.

قائمة انتظار متزايدة

تُعد الهواتف الذكية أحدث فئة من الأجهزة التي تدعم معيار "Qi2 25W".

وكانت العديد من المنتجات الأخرى، مثل بنوك الطاقة وأجهزة الشحن، قد بدأت في وقت سابق دعم المعيار منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في أبريل/نيسان الماضي.

وذكر اتحاد الطاقة اللاسلكية أن هناك عدة مئات من الأجهزة على قائمة الانتظار، سيتم اختبارها للحصول على اعتماد "Qi2 25W"، ومن بينها عدد كبير من هواتف أندرويد.

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يشار إلى أن هذه التقنية تتطلب عادةً غطاء مغناطيسيا مخصصا.

وقد تتمكن بعض هواتف أندرويد من دمج المغناطيس تقنيًا ضمن بنيتها، لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستواصل استخدام المغناطيسات التقليدية، أم ستتجه أخيرًا إلى المغناطيسات المدمجة على غرار أجهزة آيفون.