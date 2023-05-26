واتساب تختبر ميزة جديدة قد تتيح الاستغناء عن رقم الهاتف

وأظهرت لقطة شاشة للميزة الجديدة، أن الصفحة الخاصة بالملف الشخصي، أصبحت تضم بين خياري الاسم والأخبار خيارًا جديدًا وهو اسم المستخدم، ويمكن الوصول إلى الملف الشخصي من الإعدادات، حيث ستتيح هذه الميزة لمستخدمي واتساب إضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم.

وقال موقع WABetaInfo إن هذه الميزة ستمكن المستخدمين من اختيار اسم فريد لا ينسى بدلًا من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، وقد توفر واتساب للمستخدمين القدرة على الوصول إلى أشخاص آخرين عن طريق إدخال اسم مستخدم داخل التطبيق، دون معرفة أرقام هواتفهم.

وأشار الموقع إلى أنه من المبكر فهم طريقة عمل الميزة الجديدة "اسم المستخدم" لأنها لا تزال قيد التطوير، فقد تُسمح للمستخدمين بالتواصل مع الشركات بصورة خاصة، وذلك على نحو يحمي أرقام هواتفهم، أو ربما يكون استخدامها أكثر شمولًا، مما يسمح بالتواصل الخاص مع أي مستخدم.