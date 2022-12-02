تقنية تحول نفايات صناعة الألواح الشمسية إلى أخرى جديدة

لكن صناعة الألواح الشمسية ليست صديقة للبيئة بالكامل، إذ تسبب صناعتها انبعاثات كربونية ما يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري، فضلًا عن صعوبة الحصول على المواد الخام اللازمة لصناعتها، التي يأتي معظمها من الصين، وضياع ثلثها في عمليات التصنيع.

وقال الباحث مارتن بيلمان، المشارك في الدراسة: "استطعنا إدخال نفايات الألواح في عمليات التصنيع، ما يفسح المجال أمام تأسيس تقنية صناعية جديدة للألواح الشمسية"؛ وفقًا لموقع تك إكسبلور.

وأوضح بيلمان كيفية صناعة الألواح الشمسية، التي تبدأ من معدن الكوارتز المستخدم لصناعة سيليكون عالي النقاوة، ويخضع للقص إلى شرائح بسماكة 0.13 ميلليمتر تصنع منها الألواح الشمسية.

ويتسبب قص الشرائح بإهدار كميات كبيرة من بوردة السيليكون، على الرغم من استخدام أسلاك ألماسية لقص الشرائح، وتبلغ نسبة البودرة السوداء 35% من السيليكون الداخل في صناعة الألواح.