مشكلة خطيرة في السيارات الكهربائية

أظهرت بيانات اختبارات التصادم أن المركبات الكهربائية قد تكون ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن إيقافها بواسطة حواجز الأمان الموجودة حالياً على الطرق.

ويمكن للسيارات الكهربائية، التي تزن عادةً أكثر من السيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي، أن تجتاز بسهولة حواجز الحماية الفولاذية على الطرق؛ لأنها غير مصممة لتحمل القوة الإضافية الناتجة عن الوزن الزائد.

وأثار هذا الأمر مخاوف عدة بشأن المركبات الكهربائية والسلامة على الطريق.

فرق الوزن

وتزن المركبات الكهربائية عادةً ما بين 20 إلى 50% أكثر من المركبات التي تعمل بالوقود، وذلك بفضل البطاريات التي يمكن أن تزن تقريبًا وزن سيارة صغيرة تعمل بالبنزين أو الديزل.

وبما أن البطاريات تثبت أسفل الهيكل، يصبح لدى السيارات الكهربائية أيضًا مراكز ثقل منخفضة.