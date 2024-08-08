قبل بضعة أشهر، بدأت "ميتا" في دمج Meta AI، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، في واتساب وإنستغرام وفيسبوك مسنجر. وكما هو الحال في واتساب، يمكن الوصول إلى Meta AI على إنستغرام ببساطة عن طريق التمرير لليمين من الشاشة الرئيسة، والنقر على شريط البحث العلوي في قسم الرسائل المباشرة للتطبيق.

وبمجرد فتح Meta AI، يمكنك إما طرح السؤال الذي تختاره على برنامج الدردشة الآلي، أو النقر على بعض المطالبات المكتوبة مسبقًا. وبمجرد بدء المحادثة مع برنامج الدردشة الآلي، ستظهر ضمن رسائلك.

مجموعة واسعة من المهام

بفضل مزيج من نماذج اللغة الكبيرة، يمكن أن يساعدك Meta AI على مجموعة واسعة من المهام، مثل إنشاء ملصقات من الصفر، والمساعدة على صياغة التعليقات التوضيحية، وكتابة الرسائل، وإنشاء الصور، والتخطيط للرحلات، وتلخيص فقرات النص الطويلة، وحتى مساعدتك في الحصول على أحدث عناوين الأخبار.

مع ذلك، كما هو الحال مع روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini ومحركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Perplexity، يمكن أن تكون Meta AI غير دقيقة في بعض الأحيان وعرضة للهلوسة.

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مخاوف الخصوصية

ونظرًا لمخاوف الخصوصية، يبدو أن Meta لم تمنح روبوت الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بها إمكانية الوصول إلى المحادثات الشخصية، ولكن بإمكانك استخدام Meta AI لإعادة صياغة أو تقصير أو إطالة رسالتك الشخصية، أو جعلها أكثر مرحًا أو دعمًا، أو إضافة رموز تعبيرية إليها.

وإذا كنت تريد استخدام Meta AI عند التحدث إلى شخص ما، فانقر فوق زر قلم الرصاص على الجانب الأيسر من شريط النص لتعديل النص المكتوب.

ومثل ChatGPT و Copilot وGemini، يمكن أن يكون Meta AI على إنستغرام مفيدًا أيضًا للتخطيط للرحلات والحصول على وصفات للأطباق، لكنه لا يستطيع تحليل الملفات مثل روبوتات الدردشة الشهيرة هذه.