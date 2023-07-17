دراسة: برنامج "ChatGPT" يحسن جودة العمل

كشفت دراسة جديدة، أن برنامج "ChatGPT" جعل الأشخاص الخاضعين للاختبار أكثر إنتاجية بنسبة 40% وحسّن جودة عملهم بنسبة 18%.

وتتبعت الدراسة أداء الكتابة لـ 453 من المتخصصين المتمرسين والمتعلمين مقسمة بالتساوي إلى مجموعتين: إحداهما تعلمت استخدام "ChatGPT" وأخرى أجبرت على إكمال مهام الكتابة الخاصة بهم بمفردهم.

وأظهرت النتائج تمسك عدد كبير من المشاركين في الدراسة، الذين تم تشجيعهم على استخدام "ChatGPT"، بالبرنامج للحصول على دفعة إضافية في العالم الحقيقي.

كما بينت الدراسة أن 34% ، بعد اسبوعين أبلغوا عن استخدام "ChatGPT" في بيئة احترافية وبعد شهرين، ارتفع هذا الرقم، حيث أفاد 42% من المشاركين أنهم قاموا بتسجيل الدخول إلى "ChatGPT" للحصول على مزيد من المساعدة أثناء العمل.

ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت مجلة "Science"، أن الذين شاركوا ممن يمتلكون مهارات أقل استفادوا أكثر من التشاور مع "ChatGPT".

وأشاروا إلى أن نتائج الدراسة تتطابق مع دراسات أخرى كشفت تعزيز الإنتاجية وتأثيرات التكافؤ لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.