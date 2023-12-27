إسرائيل تمنح "إنتل" 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع رقائق إلكترونية

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل"، بات جيلسنجر، قوله إن "17% من موظفي الشركة والمقاولين البالغ عددهم 20 ألف موظف في إسرائيل هم حاليا في الخدمة الاحتياطية"، موضحا أن "المنحة ستغطي 12.8% من إجمالي الاستثمار في المنشأة الواقعة بمنطقة كريات جات، وسيتم توزيع المنحة على مدى سنوات".

وأشار أكسيوس إلى "التزام إنتل بشراء سلع وخدمات بقيمة 16.6 مليار دولار من الموردين الإسرائيليين على مدى السنوات العشر المقبلة، ومن المتوقع أن توفر المنشأة الجديدة آلافًا من فرص العمل فيما ستبدأ التشغيل في 2028".

المصدر: موقع "أكسيوس" الأمريكي