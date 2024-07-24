تأتي محركات أقراص "SSD" أسرع من معظم الأقراص الصلبة، إلا أن دورات الكتابة عليها محدودة، وإذا كنت قلقًا بشأن المدة التي سيستمر فيها محرك الأقراص الخاص بك بالعمل، فإليك كيفية التحقق من ذلك.

لا تفقد بياناتك... هكذا تتحقق من صحة ذاكرة التخزين "SSD" لديك.

معظم أجهزة الحاسوب المحمولة والشخصية الحديثة، مزودة بمحركات أقراص ذات حالة صلبة (SSD)، وأحد الأسباب الرئيسة وراء الاعتماد الشامل لهذه التقنية، هو أن أجهزة التخزين هذه لا تحتوي على أي أجزاء متحركة، وتشغل مساحة أقل وعادة ما تكون أسرع من القرص الثابت المتاح، وتأتي أيضًا رغبتك في الترقية إلى SSD هو "طول العمر".

ونظرًا لأن أجهزة التخزين هذه لا تحتوي على أي أجزاء ميكانيكية، فهي عادةً ما تكون أقل عرضة للتآكل بمرور الوقت، ومع ذلك، أحد العيوب هو أن محركات أقراص SSD، عادةً ما تكون ذات قدرة محدودة على التحمل للتخزين عليها، مما يعني أنك لن تتمكن من تخزين أي بيانات أخرى عليها بعد بضع سنوات.

عمر أقراص الـ "SSD" الافتراضي

معظم محركات أقراص التخزين، حتى الأغلى منها، تتمتع "بقدرة كتابة" و "عمر محدود"، إلا أن هذا ليس شيئًا يجب أن تقلق بشأنه، واعتمادًا على استخدامك، فإن غالبية الأقراص ستدوم معك في أي مكان من بضع سنوات إلى عقد من الزمن.

ويعتمد عمرها على عدد من العوامل مثلاً، عدد المرات التي تكتب فيها البيانات عليه ومتى اشتريته، مما يجعل من الصعب تحديد عمره الافتراضي.

يُعَبَّر عن عمر "SSD" بالتيرابايت، مما يعني أنه إذا كان عمر القرص يبلغ 350 تيرابايت، فيمكنك كتابة هذا العدد المحدد قبل الحاجة إلى استبداله.

ومع ذلك، ما لم تقم بكتابة الكثير من البيانات على محرك الأقراص الخاص بك، فمن غير المرجح أن تصل بسرعة إلى عمره الافتراضي.

ووفقًا لدراسة أجرتها "غوغل" وجامعة "تورونتو" العام 2016، فإن العمر الفعلي لمحرك SSD يعد عاملاً حاسمًا بسبب كمية البيانات المكتوبة عليه، بمعنى إذا كان لديك "SSD" خارجي، فمن المرجح أن يستمر لفترة أطول، لأنه من غير المحتمل أن تكتب بيانات جديدة بشكل متواصل على محركات الأقراص هذه.

تحديد العمر المتبقي

يمكنك بسهولة تحديد العمر المتبقي لمحرك "SSD" باستخدام أي من الأدوات التي توفرها الشركة المصنعة له، أو باستخدام أداة مساعدة تابعة لجهة خارجية مثل "CrystalDiskInfo"، بغض النظر عن الشركة المصنعة.

وتعمل هذه الأداة مع غالبية محركات الأقراص ومحركات الأقراص الثابتة، وتمنحك فكرة عن سلامة القرص لديك، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه إذا اشتريت "SSD" من شركات مثل (Crucial وWestern Digital وSamsung)، فإنها تقدم ضمانًا يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، لذلك إذا واجهت أي مشكلات خلال تلك الفترة، فمن المحتمل أن تحصل على بديل.