دراسة تكشف أسباب ظهور واختفاء غيوم كوكب نبتون

يذكر أن نبتون هو رابع أكبر الكواكب في مجموعتنا الشمسية وهو عملاق جليدي مكون من الماء والميثان والأمونيا المتجمدة، وفوقه غلاف جوي من الغيوم تعكس جميع ألوان الطيف، مما يجعلها بيضاء.

وكانت أول صورة قريبة لسحب الكوكب قد التقطت في 1989 بواسطة المركبة الفضائية "فوييجر2" التابعة لوكالة "ناسا".