دراسة تكشف أسباب ظهور واختفاء غيوم كوكب نبتون
اكتشف علماء الفلك في جامعة "كاليفورنيا"، أن السحب البيضاء المكونة من بلورات الميثان المتجمد على كوكب نبتون ثامن كواكب مجموعتنا الشمسية تختفي وتعاود الظهور وفقا لمكان وجود الشمس.
وتعاود تلك السحب الظهور في دورة مدتها 11 عاما تشهد الشمس خلالها انقلاب مجالها المغناطيسي، وفق ما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.
وحسب الصحيفة، أجرى العلماء دراسة لصور تلسكوب هابل الفضائي يعود تاريخها إلى 1994، ونشروا نتائج دراستهم في مجلة "إيكاروس" العلمية.
وقال أستاذ علم الفلك في الجامعة إيمكي دي باتر إن "سرعة اختفاء السحب على كوكب نبتون فاجأته، فالسحب تختفي كاملة خلال 4 أشهر ثم تعاود الظهور".
يذكر أن نبتون هو رابع أكبر الكواكب في مجموعتنا الشمسية وهو عملاق جليدي مكون من الماء والميثان والأمونيا المتجمدة، وفوقه غلاف جوي من الغيوم تعكس جميع ألوان الطيف، مما يجعلها بيضاء.
وكانت أول صورة قريبة لسحب الكوكب قد التقطت في 1989 بواسطة المركبة الفضائية "فوييجر2" التابعة لوكالة "ناسا".