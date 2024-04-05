"إكس": توثيق مجاني لحسابات المؤثرين

أعلنت منصة "إكس"، أنّ المستخدمين الذين يتابع حساباتهم عدد كبير من الأشخاص سيحصلون على اشتراك مجاني في الموقع وعلى علامة توثيق الحساب الزرقاء الشهيرة.

وقبل استحواذ إيلون ماسك على الشبكة الاجتماعية، كانت علامة التوثيق الزرقاء مجانية، ولكن مخصصة للحسابات الشهيرة، وكانت تتيح تمييز حسابات الشخصيات السياسية والإعلامية.

إلا أنّ إيلون ماسك الذي اعتبر أنّ هذا النظام غير عادل للمستخدمين غير المشهورين، جعل العلامة الزرقاء مُتاحة للجميع لكن لقاء مبلغ معيّن، وهو ما أدّى إلى حرمان آلاف الحسابات منها.