كيف تتجنب عمليات الاحتيال الصوتي عبر الذكاء الاصطناعي؟

في عصر تيك توك وفيسبوك وإنستغرام وسناب شات ويوتيوب وغيرها، حيث نبث حياتنا وأصواتنا إلى العالم، يحظى المحتالون بفرص لا تحصى.

فهم يستخرجون عينات صوتية، ويدخلونها في أجهزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، وينتجون نسخًا صوتية دقيقة بشكل مخيف.

وبهذا، يصبح المسرح جاهزًا لعملية احتيال بارعة. وفيما يلي ملخص لـ 8 عمليات احتيال شائعة، حتى تتمكن من اكتشافها قبل أن يتم الاحتيال عليك:

طلب صدقة: صوت سمعته بالتأكيد على شاشة التلفزيون اتصل بك، باحثًا عن أموال لمساعدة ضحايا الكوارث.

جارك بحاجة إلى المساعدة: يتصل بك جارك طالبًا مساعدة مالية عاجلة لا يمكنها أن تنتظر.

نفقات العمل العاجلة: يتصل رئيسك من رقم غير معروف، ويطلب منك بشكل عاجل تحويل الأموال لتغطية نفقات غير متوقعة.

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الطوارئ الطبية: صوت أحد الأقارب يخبرك بشكل محموم أنهم تعرضوا لحادث خطير، ويحتاجون إلى المال على الفور لدفع فاتورة المستشفى قبل أن يتمكنوا من العلاج.

مشاكل مع ابنك: لقد قُبِض على ابنك، ويحتاج إلى أموال الكفالة في الحال. يطلبون منك إرسال الأموال إلى حساب معين قبل أن تتفاقم الأمور.

إيقاف تشغيل المرافق: يقول ممثل من شركة الكهرباء، وهو يبدو تمامًا مثل الشخص الذي تحدثت إليه من قبل، إن الخدمة الخاصة بك ستُوقَف ما لم تقم بالدفع الفوري.

حملة جمع التبرعات المدرسية: يتصل مدير مدرسة طفلك، ويطلب التبرعات لدعم مشروع جديد. ويطلب منك تحويل المال بشكل سريع، أو منحه معلومات بطاقتك الائتمانية لمعالجة التبرع.

مشكلة السفر: يتصل صديق مقرب، ويزعم أنه فقد محفظته، وتقطعت به السبل. ويطلب منك تحويل بعض المال لتغطية فاتورة الفندق ورحلة العودة.

خطة كشف الاحتيال

قبل أن تفكر في تحويل الأموال عليك أن تتأكد من صحة ما يتم إخبارك به. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

التحقق من هوية المتصل: إذا كانت المكالمة واردة من رقم لا تعرفه، أو الأسوأ من ذلك، من رقم محظور أو مخفي، فهذه علامة حمراء كبيرة. فحتى لو كان يبدو مثل طفلك أو والدتك على الطرف الآخر، أغلق الخط، ثم اتصل بهم على هاتفهم المحمول.

التحقق من الفيديو: على الرغم من استخدام المحتالين فيديو الذكاء الاصطناعي أيضًا لخداعك، فإن معظم عمليات احتيال الميزانية المنخفضة لن تصل إلى هذا الحد، لذلك اتصل عبر الفيديو بالشخص الذي يطلب منك المساعدة.

شراء الوقت: إذا ادعى الصوت على الطرف الآخر أنهم في مأزق، على سبيل المثال حادث، أو تم احتجازهم، أخبرهم أنك ستساعدهم، ولكنك تريد التحقق من الأمور أولاً.

حاول على الفور الوصول إلى هذا الشخص عبر وسائل أخرى، أو اتصل بشخص قد يعرف مكان وجوده.

المحادثات المالية: إذا طلب شخص ما تحويلاً إلكترونيًا أو دفعًا بالبيتكوين، فيجب أن يكون تنبيه الاحتيال الخاص بك قويًا، فحالات الطوارئ الحقيقية لا تأتي مع متطلبات دفع محددة ومضللة.