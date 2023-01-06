BMW تكشف عن سيارة ذكية تتغير بين 32 لوناً
كشفت شركة BMW الألمانية عن سيارتها المستقبلية متغيرة الألوان خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023 في لاس فيغاس.
ويمكن لسيارة BMW i Vision Dee المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الانتقال بين 23 لوناً لتغيير ألوانها، من خلال استخدام الحبر الإلكتروني.
وتصف الشركة سيارتها الجديدة BMW i Vision Dee بأنها "المستوى التالي من التفاعل بين الإنسان والآلة".
وتشير كلمة "Dee" إلى "التجربة العاطفية الرقمية" وتؤكد على أهمية الرابطة المتزايدة بين البشر والآلات، من خلال مفهوم السيارة الجديدة.
وقال أوليفر زيبس الرئيس التنفيذي للشركة: "من خلال i Vision Dee نعرض ما هو ممكن عند دمج الأجهزة والبرامج وبهذه الطريقة يمكننا استغلال الإمكانات الكاملة للرقمنة لتحويل السيارة إلى رفيق ذكي".
وأضاف: "هذا هو مستقبل مصنعي السيارات وأيضًا لشركة BMW - اندماج التجربة الافتراضية والقيادة الحقيقية".
وتستخدم السيارة الجديدة E-ink ، وهو الأكثر شهرة من الشاشات المستخدمة في أجهزة القراءة الإلكترونية، مثل Amazon's Kindle.
وينقسم جسم سيارة BMW i Vision Dee إلى "كبسولات دقيقة"، وهي جزيئات كروية قطرها يعادل سمك شعرة الإنسان.
وتحتوي هذه الكبسولات الدقيقة على أصباغ ملونة يتم تحفيزها، اعتمادًا على الإعداد الذي تم اختياره، عن طريق مجال كهربائي.
يشار إلى أنه في معرض CES العام الماضي، كشفت BMW عن سيارتها iX Flow ، والتي تستخدم الحبر الإلكتروني للتغيير من الأسود إلى الأبيض.
ووسعت الشركة هذا إلى الشكل الخارجي متعدد الألوان، والذي يمكن تكوينه بناءً على ذوق الفرد - على الرغم من أنه لا يمكن تغيير اللون إلا عندما تكون السيارة ثابتة.