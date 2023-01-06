BMW تكشف عن سيارة ذكية تتغير بين 32 لوناً‎‎

وقال أوليفر زيبس الرئيس التنفيذي للشركة: "من خلال i Vision Dee نعرض ما هو ممكن عند دمج الأجهزة والبرامج وبهذه الطريقة يمكننا استغلال الإمكانات الكاملة للرقمنة لتحويل السيارة إلى رفيق ذكي".

وأضاف: "هذا هو مستقبل مصنعي السيارات وأيضًا لشركة BMW - اندماج التجربة الافتراضية والقيادة الحقيقية".

وتستخدم السيارة الجديدة E-ink ، وهو الأكثر شهرة من الشاشات المستخدمة في أجهزة القراءة الإلكترونية، مثل Amazon's Kindle.