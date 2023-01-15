الذكاء الاصطناعي.. فرصة للمدرّسين أم كابوس لصحة التعليم؟

ويحدث، على سبيل المثال، أن يُدرج الروبوت سمكة القرش الحوتي بين الثدييات البحرية، أو أن يخطئ في مساحة بلدان أمريكا الوسطى، أو ينسى بعض الأحداث التاريخية، مثل معركة أميان في فرنسا عام 1870، أو أن يفبرك مراجع غير موجودة في الأصل.

ومع ذلك، في عالم التعليم، تعلو بعض الأصوات للمطالبة بدمج هذا الابتكار في وسائط التدريس.

وقال الأستاذ بمعهد البوليتكنيك في باريس، ومؤلف كتاب بعنوان "بانتظار الروبوتات" أنطونيو كازيلي لوكالة فرانس برس: إن "تشات جي بي تي ابتكار مهم، لكنه ليس أهمّ من الآلات الحاسبة أو أدوات تحرير النصوص التي وجدت مكانًا لها أخيرًا في المدرسة".

وأضاف "يمكن أن يساعد "تشات جي بي تي" في إعداد مسودة أولى عندما تجد نفسك في مواجهة ورقة بيضاء، لكن بعد ذلك، يتعين عليك الكتابة ووضع أسلوب" للنصوص.

نتائج عكسية

ولاحظ الخبير كازيلي أيضًا أن "تشات جي بي تي" يعكس جزئيًّا فلسفة التدريس، بناءً على المدرّس الذي يطرح الأسئلة.

وقال: "هذه المرة، الطالب هو من يستجوب الآلة، وهي فرصة لنا لنرى كيف ينفّذ الطلاب المهام الموكلة إليهم، لجعلهم يعملون على تقصي الحقائق، والتحقق ما إذا كانت المراجع الببليوغرافية التي تم إنشاؤها صحيحة".

وبحسب الباحث في علوم المعلومات بجامعة نانت في غرب فرنسا، أوليفييه إرتشايد، فإن "حظر الأداة يأتي بنتائج عكسية، لأنه يعزز رغبة الطلاب في الاستفادة منها".

وكما حصل بعد وصول موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية أو محركات البحث، فإن التحدي الذي يواجه المدرسين، حسب قوله، "يكمن في اختبار حدود هذه الأدوات".

وأخيرًا، يتم تنظيم الاستجابة المطلوبة لاكتشاف النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى سبيل المثال، تُعدّ خدمة "GPTZero" (جي بي تي زيرو) عبر الإنترنت عرضًا مخصصًا لمتخصصي التعليم، فيما تعمل "أوبن ايه أي" على علامة مائية إحصائية يتم تطبيقها أثناء إنشاء النص، للتصدي لإمكانات الغش.