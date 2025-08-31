"الحياة المرآتية".. ابتكار علمي يثير القلق بشأن المستقبل

يثير مفهوم "الحياة المرآتية" مخاوف جدية بين العلماء وخبراء من جامعات أمريكية مرموقة، لما قد ينجم عنه من تبعات غير متوقعة.

ووفقًا لمجلة Foreign Affairs، فإن هذا الابتكار يتمثل في تصميم كائنات حية اصطناعية مبنية من جزيئات تعكس تمامًا تركيب الحياة الطبيعية، حيث تُستخدم أحماض أمينية "يمينية" وسكريات "يسارية" على عكس الموجود في الكائنات البيولوجية المعروفة.

هذه الكائنات المرآتية، رغم أنها نظريًا تؤدي وظائف مماثلة للكائنات الطبيعية، فإنها محصنة ضد العمليات البيولوجية الشائعة، ما يثير قلقًا بشأن إمكانية خروجها عن السيطرة.

ويرى الباحثون أن تصنيع خلية واحدة من هذه الكائنات قد يتطلب من 10 إلى 30 عامًا.

ومن الممكن أن تساهم في كشف أسرار أصل الحياة، أو تُستخدم في تطبيقات طبية وصناعية متقدمة.

غير أن ميزاتها، مثل العمر الطويل والمناعة من التفاعلات البيولوجية التقليدية، قد تجعلها مصدرًا لعدوى خارجة عن السيطرة تهدد الأنظمة البيئية بأكملها.

وعلى الرغم من أن "الحياة المرآتية" لا تزال ضمن حدود المختبرات والنظرية، فإن العلماء يدعون إلى تحرك عاجل لوضع ضوابط صارمة أو حتى تعليق الأبحاث، من خلال تعاون دولي وتنظيمات أخلاقية واضحة.