"آبل" تعتزم إطلاق تطبيق مخصص للموسيقى الكلاسيكية

تعتزم مجموعة "آبل" الأمريكية العملاقة إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم "آبل ميوزيك كلاسيكل"، نهاية آذار/مارس الجاري، سيضم أكبر مجموعة للموسيقى الكلاسيكية في العالم، مع ألبومات حصرية وإمكانات للبحث المتقدم.

ومع 5 ملايين مقطوعة موسيقية كلاسيكية، يمكن لهذا التطبيق أن ينافس التطبيقات القليلة المخصصة حصراً لهذا النوع من الموسيقى، خصوصا "إيداجيو" (Idagio)، وهو الاشتراك الوحيد حاليا في العالم لمقطوعات وحفلات الموسيقى الكلاسيكية مع مليوني مقطوعة.

وينطلق تطبيق "آبل ميوزيك كلاسيكل" في 28 آذار/مارس، وسيتيح العثور بسرعة وسهولة على أي تسجيل في أكبر مجموعة عالمية للموسيقى الكلاسيكية، مع بحث محسن بالكامل، وفق بيان صادر عن المجموعة، الخميس.

كما يوفر التطبيق إمكانية البحث عبر اسم المؤلف أو العمل أو قائد الأوركسترا، أو حتى عن طريق رقم الكتالوغ، من أجل العثور على تسجيلات محددة على الفور.