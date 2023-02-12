تقرير: باحثون يستعدون لإطلاق "ثورة الأعضاء الرقمية"

وقال التقرير إن وضع جسم الإنسان في معادلة لإنشاء شبيه رقمي بكامل مكوّناته هو الحلم الذي سعى إليه ستيفن ليفين، مدير النمذجة البشرية الافتراضية في مختبر "داسو سيستام" منذ حوالي عشر سنوات.

ويوضّح المهندس أنّه "بمساعدة التوائم الرقمية لمرضاهم، سيكون الأطباء قادرين على إعداد عملياتهم افتراضيًا واختبار آثار العلاج وتصميم عمليات زراعة الأعضاء حسب الطلب أو إجراء تجارب سريرية".

ونبّه التقرير إلى أنّ تحقيق هذا الحلم وتحويله إلى واقع لا يزال يتطلّب طويلا والطريق مليء بالمزالق، موضحًا أنّ فريق البحث لم يحدد حتى الساعة "كيف تتواصل جميع الأعضاء مع بعضها البعض، لأن الطب يعمل مع متخصصين يركزون على جزء واحد فقط من الجسم".