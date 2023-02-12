تقرير: باحثون يستعدون لإطلاق "ثورة الأعضاء الرقمية"
ذكر تقرير نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، أنّ التحضير لعملية جراحية أو اختبار علاج أصبح ممكنا الآن باستخدام النمذجة الرقمية للأعضاء مثل القلب أو الكبد أو الدماغ؛ ما يمثل "ثورة" في المجال الطبي اشتغل عليها الباحثون لمدة عشر سنوات.
وقال التقرير إن وضع جسم الإنسان في معادلة لإنشاء شبيه رقمي بكامل مكوّناته هو الحلم الذي سعى إليه ستيفن ليفين، مدير النمذجة البشرية الافتراضية في مختبر "داسو سيستام" منذ حوالي عشر سنوات.
ويوضّح المهندس أنّه "بمساعدة التوائم الرقمية لمرضاهم، سيكون الأطباء قادرين على إعداد عملياتهم افتراضيًا واختبار آثار العلاج وتصميم عمليات زراعة الأعضاء حسب الطلب أو إجراء تجارب سريرية".
ونبّه التقرير إلى أنّ تحقيق هذا الحلم وتحويله إلى واقع لا يزال يتطلّب طويلا والطريق مليء بالمزالق، موضحًا أنّ فريق البحث لم يحدد حتى الساعة "كيف تتواصل جميع الأعضاء مع بعضها البعض، لأن الطب يعمل مع متخصصين يركزون على جزء واحد فقط من الجسم".
وبحسب توصيف "لوبوان"، فإنه من الناحية العمليّة قررت فرق البحث في مختبر "داسو سيستام" استكشاف مجال الكائنات الحية في شكل "قطع غيار" والشروع في محاكاة أعضاء كاملة لجسم الإنسان، معزولة عن بعضها البعض، ضمن استراتيجية متماسكة تنبثق من مجموعة مشهورة بمحاكاتها الصناعية ثلاثية الأبعاد القادرة على توليد توائم رقمية للأشياء، جاهزة لمصنعي السيارات أو صناعة الطيران".
ويؤكد ستيفن ليفن، أنّه "بفضل هذا النهج وفي غضون خمس سنوات سنكون قد طورنا بالفعل برنامجًا قادرًا على إنشاء توائم افتراضية "للأنظمة أو الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان".
ويوضح تقرير "لوبوان" أنّ مختبر "داسو سيستام" عازم على عرض طموحاته في مواجهة المنافسة من مجموعات كبيرة، مثل شركة سيمنز الألمانية من خلال فرعها المخصص للمعدات الطبية أو الشركات الناشئة مثل "أمريكان ماجيك ليب"، ومن ثم أنشأ أكبر معرض للابتكار التكنولوجي في العالم فيلاس فيغاس، في يناير / كانون الثاني الماضي.
وأشار التقرير إلى أنّ ستيفن ليفين كشف النقاب عن مشروع أول قلب رقمي، وعرضت الشاشة صورًا ثلاثية الأبعاد لقلب بالحجم الطبيعي، وتكون العرض من التنقل داخل هذا العضو الافتراضي وتقديم التوأم الرقمي الذي يدق على إيقاع المريض الذي كان يبدو حقيقيّا للغاية وكان بمثابة نموذج.
وفي شرحه لأسباب البدء بمحاكاة القلب، رغم أنه عضو معقّد، يقول التقرير إنّ "القلب عبارة عن جهاز مستقل، يتكون بشكل كبير من ألياف عضلية ويتم التحكم فيه من خلال أنشطته الميكانيكية والكهربائية، ويجمع الشكل الرقمي المشابه الذي طوره مختبر "داسو" جميع البيانات المتاحة عن وظائف القلب للمريض، من تقلصات العضلات إلى توزيع تدفق الدم وردود الفعل المعروفة على الجزيئات العلاجية".
ويوضح ستيفن ليفن: "في المجموع نحن 150 منظمة وطبيبًا وجامعة وشركة حول العالم، نعمل معًا حول هذا القلب الافتراضي"، مضيفًا أنه "لنمذجة عضلات القلب كان من الضروري أولاً تطوير قوانين رياضية تنطبق على سبيل المثال، على كل شريان، ثم تقطيعها بشكل منفصل إلى آلاف العناصر في جزء من المليمتر، وعندها فقط يتم تطبيق البرنامج على كل من هذه العينات الصغيرة لإعادة إنتاج وفهم ما يصيب الجسم، مثل تشوه الشريان تحت تأثير ضغط الدم".