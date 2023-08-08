"أبل" تكشف الستار عن موعد إطلاق جهاز "آيفون 15"

من المتوقع أن تكشف شركة "أبل" عن موعد إطلاق جهازها آيفون 15 الجديد كليا، خلال يومي 12 و13 من شهر أيلول القادم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه سيتم الكشف عن الجهاز أثناء الحدث السنوي في مقر الشركة الرئيسي بمدينة "كوبيرتينو" في ولاية كاليفورنيا.

وأضافت الصحيفة أن التوقعات ترجح نزول آيفون 15 و15 برو ماكس في الأسواق كحد أقصى في يوم 22 من الشهر ذاته.

وأشارت إلى أن شركة أبل تعتزم الكشف عن سلسلة هواتف في الحدث نفسه: آيفون 15، آيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس.

وكشفت التقارير أن الشركة ستقوم بتغيير اسم هاتف "آيفون 15 برو ماكس" إلى "آيفون ألترا".