هل يمكن أن يؤدي الشحن اللاسلكي إلى إتلاف بطارية الهاتف الذكي؟

يعد الشحن اللاسلكي أمرًا مريحًا للغاية، ولكن رغم سهولة استخدامه، لا تزال هناك مخاوف من اعتماده؛ إذ تكشف نظرة سريعة على الإنترنت أن الناس غالبًا ما يشعرون بالقلق من الشحن اللاسلكي؛ لأنه يقلل من عمر البطارية.

طريقة عمل الشحن اللاسلكي

يستخدم الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، من خلال الحث الكهرومغناطيسي لنقل الطاقة الكهربائية من الشاحن إلى الهاتف الذكي.

والحث الكهرومغناطيسي هو ظاهرة يُنتج من خلالها المجال المغناطيسي سريع التغير طاقة كهربائية في حلقة مغلقة تتفاعل مع المجال المغناطيسي، ولكي يعمل الشحن اللاسلكي، فإن المستخدم يحتاج إلى هاتف يدعم هذه التقنية، وشاحن لاسلكي متوافق.