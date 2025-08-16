4 أنواع من الأجهزة لا توصلها بمقبس ذكي أبداً

غيرت تقنية المنزل الذكي طريقة تحكمنا في أجهزتنا، ولم يعد هناك ما يدعو للقلق إذا تركت الأضواء مضاءة أو باب المرآب مفتوحًا، فيمكنك إغلاقها عن بُعد.

وتعد الراحة وتوفير الطاقة من التحسينات المرحب بها، ومع ذلك، وكما هو الحال مع أي جهاز إلكتروني، قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى مخاطر جسيمة، بسبب عدم توافق جميع الأجهزة مع المقابس أو المنافذ الذكية.

وفي هذا السياق، يكشف الخبراء عن الأجهزة التي لا ينبغي استخدامها مع المقبس الذكي، ولماذا.

عمل المقابس الذكية

وتقدم المقابس الذكية ترقية بسيطة للأجهزة الإلكترونية العادية. وبينما تبدو مثل المقابس العادية، إلا أنها تتميز بوظائف أكثر بفضل اتصالها بشبكة واي فاي.

وبمجرد توصيلها بمقبس حائط قياسي، تتيح لك المقابس الذكية التحكم في مصدر الطاقة، ووقت إيقاف التشغيل، والمزيد من خلال تطبيق أو أمر صوتي.

وهي مفيدة للمهام المتكررة، مثل تشغيل مصباح غرفة المعيشة أو إطفاء المروحة بعد مغادرة الجميع للعمل.

أجهزة لا يجب توصيلها

والمقابس الذكية قادرة على جعل أي شيء تقريبًا ذكيًا، لكن هذا لا يعني أنها مثالية.

لذلك، يجب عليك دائمًا مراجعة إرشادات الشركة المصنعة لكل مقبس ذكي لضمان الاستخدام الآمن.

وإليك بعض الأجهزة التي يجب عليك دائمًا تجنب توصيلها بمقبس ذكي:

الأجهزة الحرارية: على الرغم من أنها تعمل بشكل جيد مع العديد من الأجهزة الإلكترونية اليومية، إلا أن استخدام المقابس الذكية مع الأجهزة التي تصدر الحرارة مثل السخانات أو أباريق القهوة يعتبر أمرًا خطيرًا.

فإذا تم تشغيل إبريق قهوة فارغ عن بعد، فقد يسخن ويسبب تلفًا أو حريقًا في المنزل.

الأجهزة الخارجية: حتى الأجهزة غير الضارة، مثل أضواء الممرات الخارجية، قد تشكل مشكلة إذا لم يتم توصيلها بمقبس ذكي مصمم لتحمل عوامل الطقس.

فالأجهزة التي قد تتعرض لعوامل الطقس، وخاصة الماء والثلج، تحتاج إلى عناية خاصة.

الأجهزة عالية الطاقة: يعتقد الكثيرون أنه يمكنهم تشغيل أي جهاز باستخدام مقبس ذكي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن معظم المقابس الذكية مصممة لتحمل تيارًا يتراوح بين 10 و15 أمبير.

وقد يكون هذا كافيًا لمصباح، ولكنه ليس كذلك للأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة بسرعة أو لفترات طويلة. فقد يؤدي توصيل الأجهزة عالية الطاقة، مثل وحدات التكييف والسخانات، بالمقابس الذكية إلى زيادة تحميلها؛ ما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

جهاز بإعدادات يدوية: يحذر الخبراء أيضًا من استخدام المقابس الذكية مع الأجهزة التي لا تستأنف عملها تلقائيًا عند عودة التيار الكهربائي.

لذا، إذا كان جهازك يتطلب الضغط على زر بعد عودة التيار الكهربائي، مثل الغسالة أو بعض أجهزة إزالة الرطوبة، فإن التشغيل الآلي لا طائل منه. ولاختبار التوافق، يجب فصل الجهاز أثناء تشغيله ثم إعادة توصيله.

وإذا عاد للعمل تلقائيًا، فقد يكون مناسبًا للاستخدام مع القابس الذكي. أما إذا لم يكن كذلك، فابتعد عنه.