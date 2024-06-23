يجمع بين لوحة المفاتيح والقلم.. تطبيق يُعيد متعة الكتابة للأطفال
طوّر باحثون فرنسيون تطبيقا جديدا يجمع بين القلم ولوحة المفاتيح، يسعى إلى إعادة مُتعة الكتابة لدى الطفل وتحفيزه على الإبداع عبر الكتابة اليدوية، من دون الاستغناء تماما عن الشاشة.
ومع الاستخدام الواسع النطاق للشاشات في الحياة اليومية للعائلات، أصبحت الكتابة اليدوية أمرا نادرا بشكل متزايد، رغم أنّ العديد من الدراسات تؤكد أنها تعزز الفهم والحفظ، وتيسّر تنسيق الحركات العضلية والبراعة اليدوية.
ويُتيح تطبيق "بلوم" (الريشة) الجمع بين القلم ولوحة المفاتيح مع منصة الهاتف المحمول والويب التي تقدم مجموعة من أنشطة الكتابة لتطوير متعة الكتابة والإبداع لدى الأطفال، من سن 7 إلى 14 عامًا.
وتم تطوير هذا التطبيق بالتعاون مع وزارة التربية الفرنسية والمركز الوطني للبحوث العلمية، والفكرة الأساسية منه توفير مساحات للكتابة الإبداعية لزيادة فرص التعلم لدى الطفل.
وباستخدام هذا التطبيق، يُرشد الذكاء الاصطناعي الأطفال خطوة بخطوة، ويكيّف الأنشطة حسب أذواقهم واحتياجاتهم، ولكن يتم تصحيح الكتابات من قبل المتخصصين في مجال التعليم مع تقديم "ردود الفعل البناءة والتشجيع"، وفق ما يوضح تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي.
وأشار التقرير إلى أنّ "كل ذلك يجري بطريقة مُمتعة، وذلك بفضل الألعاب المصغرة والشارات التي يحصل عليها الأطفال في نهاية كل كتاباتهم. ويعرض تطبيق "بلوم" أيضًا طباعة قصص الأطفال التي يتم إنتاجها وإرسالها إلى عائلاتهم" بسعر سنوي للاشتراك يبلغ 59.99 يورو، أي 4.99 دولارًا شهريًا.