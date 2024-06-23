يجمع بين لوحة المفاتيح والقلم.. تطبيق يُعيد متعة الكتابة للأطفال

طوّر باحثون فرنسيون تطبيقا جديدا يجمع بين القلم ولوحة المفاتيح، يسعى إلى إعادة مُتعة الكتابة لدى الطفل وتحفيزه على الإبداع عبر الكتابة اليدوية، من دون الاستغناء تماما عن الشاشة.

ومع الاستخدام الواسع النطاق للشاشات في الحياة اليومية للعائلات، أصبحت الكتابة اليدوية أمرا نادرا بشكل متزايد، رغم أنّ العديد من الدراسات تؤكد أنها تعزز الفهم والحفظ، وتيسّر تنسيق الحركات العضلية والبراعة اليدوية.

ويُتيح تطبيق "بلوم" (الريشة) الجمع بين القلم ولوحة المفاتيح مع منصة الهاتف المحمول والويب التي تقدم مجموعة من أنشطة الكتابة لتطوير متعة الكتابة والإبداع لدى الأطفال، من سن 7 إلى 14 عامًا.