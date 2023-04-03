ناسا تعلن أسماء رواد مهمتها "أرتميس 2" للتحليق حول القمر

تعتزم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الإثنين، إعلان أسماء أربعة من رواد الفضاء لمهمتها أرتميس 2 للتحليق حول القمر المقرر إطلاقها في أوائل العام المقبل، فيما سيكون أول رحلة مأهولة في محيط القمر منذ انتهاء برنامج أبولو قبل أكثر من 50 عاما.

وسينضم مسؤولون من وكالة الفضاء الكندية (سي.إس.إيه)، التي تساهم برائد فضاء ضمن الطاقم، إلى نظرائهم الأمريكيين في الإعلان الذي سيصدر من مركز جونسون للفضاء وهو قاعدة ناسا لمراقبة المهام في هيوستون.