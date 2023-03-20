ابتكار بلاط صديق للبيئة من أكياس البلاستيك

تستهدف شركة مصرية ناشئة تحويل أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيكي إلى بلاط أشد من الأسمنت، لأنها تعالج مشكلتين مزدوجتين تتمثلان في دخول أطنان النفايات إلى البحر المتوسط، وزيادة مستويات الانبعاثات من قطاع البناء.

وقال خالد رأفت، الشريك المؤسس لشركة "تايل جرين" المصرية: "أجرينا عملية تدوير لأكثر من 5 ملايين كيس بلاستيك، وهذه مجرد البداية، نهدف بحلول 2025 لإنجاز تدوير أكثر من 5 مليارات كيس بلاستيك".