السعودية تطلق قمرا اصطناعيا لأبحاث رصد الأرض

وأشار ماثيو مكابي أستاذ الاستشعار عن بعد والأمن المائي في "كاوست"، إلى أن الجامعة أطلقت تقنية متطورة على منصة الأقمار الاصطناعية هذه، التي ستمكنها من جمع صور فائقة الوضوح لسطح الأرض، وتحليلها في الوقت ذاته حتى قبل إرسالها إلى الأرض.

وأوضح أن قدرة هذا القمر الاصطناعي لا تقتصر في تحسين عمليات وأبحاث رصد الأرض فقط، بل سينتج بيانات يمكنها أن تساعد على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، لا سيما تلك المتعلقة بحماية البيئة وترميمها.

فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام نظام التصوير فوق الطيفي على القمر لتوصيف الأنظمة الأرضية والبحرية، مما يسمح بتقييم حالة المراعي والتربة وأشجار المانغروف والمجتمعات النباتية الأخرى، فضلًا عن تقديم بيانات يمكن استخدامها لفهم النظم البيئية الفريدة في المنطقة، وتحسين إدارتها ورصد صحتها.

وأكد مكابي أن المعلومات التي يقدمها هذا القمر الاصطناعي هي معرفة مشتركة ومورد مجتمعي مشترك خصوصًا أن تطوير مجتمع من العلماء والمتعاونين الذين يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات سيجلب وجهات نظر عالمية فريدة، ويقدم رؤى وحلولاً للقضايا المحلية والإقليمية التي نحاول معالجتها.