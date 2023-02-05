مناسبة للطائرات.. ابتكار بطارية جديدة أقوى 4 مرات من "الليثيوم أيون"

ويهدف أسدي إلى صنع بطارية ذات إلكتروليت صلب؛ ما يوفر مزايا السلامة والطاقة مقارنة ببطاريات الإلكتروليت السائلة، وسعى إلى خيار يكون متوافقًا مع تقنيات الكاثود والأنود التي طورها لاستخدامها في بطاريات "الليثيوم إير".

واختار الباحث مزيجًا من البوليمر والسيراميك، وهما النوعان الأكثر شيوعًا من الإلكتروليتات الصلبة، لكنَّ كليهما له جوانب سلبية.

ومن خلال الجمع بينهما، وجد أسدي أنه يمكنه الاستفادة من الموصلية الأيونية العالية للسيراميك والثبات العالي والاتصال البيني العالي للبوليمر.

ويخطط أسدي، الذي أجرى تجاربه بالتعاون مع جامعة إلينوي شيكاغو ومختبر أرغون الوطني، للعمل مع شركاء الصناعة بينما يتحرك الآن نحو تحسين تصميم البطارية وهندستها لبدء التصنيع.

ووصف هذه "التكنولوجيا الجديدة"، بأنها "اختراق يفتح نافذة كبيرة من الاحتمالات لنقل هذه التقنيات إلى السوق".