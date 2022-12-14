برنامج بحثي بريطاني غير مسبوق لرصد الأمراض الوراثية

أعلنت المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، عن برنامج بحثي غير مسبوق يهدف إلى رصد الأمراض الوراثية ومعالجتها بصورة أفضل، سيتم خلاله تتبّع جينوم 100 ألف رضيع بدءًا من نهاية العام المقبل.

ويرمي البرنامج الذي خُصص له مبلغ 129,1 مليون دولار، إلى التوصّل إلى ما إذا كانت هناك ضرورة لنشر عملية تسلسل جينوم مماثلة في البلاد خلال الفحوصات الروتينية التي يخضع لها حديثو الولادة، لعدم تضييع سنوات في تشخيص الأمراض النادرة.

وتتناول الدراسة نحو 200 مرض يطال سنويًا 3000 طفل رضيع في المملكة المتحدة.

وقال المدير الطبي لدى منظمة "جينوميكس إنغلاند" التابعة لوزارة الصحة البريطانية ريتش سكوت: "سنبحث تحديدًا في أمراض الطفولة المبكرة التي يمكن أن تُعالَج".