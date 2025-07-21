قياس فيتامين "د" والتواصل دون إنترنت.. تطبيقات جديدة من "Square"

أطلق جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة Square، مجموعة من التطبيقات الجديدة خلال أسبوع واحد فقط، من بينها تطبيقان لفتا الأنظار لما يقدمانه من وظائف مبتكرة، أحدهما لقياس تعرض المستخدم لأشعة الشمس وتقدير نسبة فيتامين "د"، والثاني لتبادل الرسائل دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت.

تطبيق Sun Day لتتبع فيتامين "د"

وجاء في مقدمة هذه التطبيقات تطبيق "Sun Day"، المخصص لهواتف آيفون، والمصمم لتتبع تعرض المستخدمين للأشعة فوق البنفسجية وتقدير كمية فيتامين "د" التي قد يحصلون عليها نتيجة ذلك. التطبيق متاح حالياً في نسخته التجريبية عبر منصة TestFlight.

ويتميز التطبيق ببساطة استخدامه، حيث يطلب من المستخدم الضغط على زر عند بدء التعرض لأشعة الشمس، ثم الضغط عليه مجددًا عند الانتهاء، ليقوم التطبيق بحساب كمية فيتامين "د" المكتسبة خلال تلك الفترة.

ويعتمد التطبيق في تقديراته على عدة عوامل تشمل مؤشر الأشعة فوق البنفسجية لموقع المستخدم، الغطاء السحابي، وتوقيت شروق الشمس وغروبها.

ورغم أن التطبيق لا يقيس مباشرةً كمية الأشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها الجسم فعليًا، فإنه يقدم تقديرات تستند إلى البيانات البيئية، مما يتطلب من المستخدم الحرص على الضغط على الزر في كل مرة يتعرض فيها لأشعة الشمس للحصول على نتائج دقيقة.

ويتيح "Sun Day" للمستخدمين تحديد نوع بشرتهم من بين 6 خيارات، بالإضافة إلى إمكانية اختيار نوع الملابس التي يرتدونها لتقدير مساحة الجلد المعرضة للشمس.

كما يوفر تحذيرات تنبه المستخدم لاحتمال الإصابة بحروق شمسية، بناءً على تلك العوامل، مما يساعد على تحديد الوقت المناسب للابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

تطبيق Bitchat للمراسلة عبر بلوتوث

إلى جانب "Sun Day"، أطلق دورسي أيضًا تطبيق مراسلة جديد يحمل اسم "Bitchat"، يتيح للمستخدمين التواصل بدون الحاجة إلى شبكات الهاتف المحمول أو الواي فاي، وذلك بالاعتماد على تقنية البلوتوث منخفض الطاقة.

ويعتمد "Bitchat" على نموذج اتصال مباشر بين الأقران (peer-to-peer)، مع إمكانية ترحيل الرسائل تلقائيًا عبر أجهزة أخرى، لتوسيع نطاق التواصل إلى ما يتجاوز الاتصال المباشر عبر البلوتوث.

إلا أن إطلاق التطبيق أثار بعض المخاوف، حيث أشار خبراء في الأمن السيبراني إلى أن التطبيق لم يخضع حتى الآن لمراجعات أمنية خارجية، مما يجعله عرضة لاحتمال وجود ثغرات أمنية.