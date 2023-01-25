تطوير تقنية تعزز قدرات الروبوتات المرنة واستقلاليتها

طور باحثون من جامعة "كورنيل" البريطانية، تقنية تعتمد على كثافة السوائل لتعزيز قدرات الروبوتات المرنة والمحركات الموصولة بها ودعم استقلاليتها، ما يسمح بأداء مهمات معقدة.

وصمم الباحثون روبوتًا سداسي الأرجل ليتمتع بميزة التحرك بوساطة مضختي سوائل، ويسير بسرعة تبلغ 0.05 من طوله في الثانية، ما يمثل بداية بسيطة لتطبيقات أكثر تعقيدا؛ مثل تصميم ذراع آلية تعتمد على كثافة السوائل لأداء المهمات المعقدة في المصانع والمستشفيات.