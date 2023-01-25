تطوير تقنية تعزز قدرات الروبوتات المرنة واستقلاليتها
طور باحثون من جامعة "كورنيل" البريطانية، تقنية تعتمد على كثافة السوائل لتعزيز قدرات الروبوتات المرنة والمحركات الموصولة بها ودعم استقلاليتها، ما يسمح بأداء مهمات معقدة.
وصمم الباحثون روبوتًا سداسي الأرجل ليتمتع بميزة التحرك بوساطة مضختي سوائل، ويسير بسرعة تبلغ 0.05 من طوله في الثانية، ما يمثل بداية بسيطة لتطبيقات أكثر تعقيدا؛ مثل تصميم ذراع آلية تعتمد على كثافة السوائل لأداء المهمات المعقدة في المصانع والمستشفيات.
وتتمتع الروبوتات المرنة بقدرتها الميكانيكية على التكيف مع البيئة المحيطة لإنجاز المهمات المطلوبة، ما يسمح لها بأداء أدوار مختلفة في حياة البشر؛ إنطلاقا من البسيطة منها مثل تركيب البراغي الدقيقة في المصانع، وصولا إلى مهمات أكثر تعقيدًا مثل اكتشاف أعماق البحار.
وفي إطار سعيهم إلى نقل المهارات الفكرية المحركة للروبوتات إلى المحركات التي تقودها في البيئات المختلفة، اقترح الباحثون استبدال العمليات الحسابية المعقدة للحركة بتقنية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وقالت الأستاذة الدكتورة كريستين بيترسن، قائدة الفريق البحثي: "تمتاز الروبوتات المرنة بهيكل بسيط ومرونة عالية مقارنة بالروبوتات الصلبة، ويمكن للسوائل أن تشغل نظامًا بديلًا للمواد التي تصنع منها الروبوتات عادة"؛ وفقًا لموقع "تك إكسبلور".
وتحرك السوائل أجزاء الروبوت المرن من خلال تدفقها بضغط متساو عبر أكياس مرنة، ما يسبب حركة المحرك وفق اتجاه محدد سابقًا في مرحلة التصميم.
ويمكن للسوائل أن تضغط بشكل غير متساو على المحرك نتيجة تغير كثافتها، لتعرقل حركة الروبوت وتجعله بطيئا، ما دفع الباحثين إلى ابتكار نظام مغلق من الأكياس الموصولة بأنابيب نحيلة، تسمح بحركتين متضادتين بين السحب والدفع.
وقال طالب الدكتوراة، يوف ماشا، المؤلف الرئيس للدراسة: "يمكن أن تختلف البنية الداخلية للآلات جذريًا بين الحاضر والمستقبل، من خلال إدخال قدرات الحوسبة والتحكم إلى مكونات المحرك وطريقة صناعته والنظام الفيزيائي الذي يحكمه، ما يفسح المجال أمام توليد حركة مستقلة عنها".
وتعتمد حركة النظام الجديد على الاستفادة من التوزيع غير المتساوي لضغط السوائل واختلاف كثافتها، واستطاع الباحثون تصميم نموذج متكامل للتنبؤ بحركة الروبوت وربطها بالضغط المطبق من خلال تغيير قيمة محددة ما يسهل عملية التحكم.