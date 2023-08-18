سلطان النيادي يفسر التغيرات الجسدية والنفسية في الفضاء

يحفل الفضاء بأسرار وخفايا مثيرة؛ وتبدأ رحلات هذا القطاع بشغف الرواد واهتمام الناس الذين يبحثون عن أي جديد في هذا العالم الرحب.

ومن محطة الفضاء الدولية، يتفاعل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مع متابعيه ويرد على أسئلتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مقدماً معلومات قيّمة تشبع فضول الجمهور.

ولعل من أبرز الاستفسارات التي عللها النيادي كان سؤال أحد المتابعين له بشأن معرفة التغيرات النفسية والجسدية التي يمكن أن تؤثر على الإنسان في الفضاء، وكذلك عند العودة إلى الأرض.