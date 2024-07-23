للمرة الأولى، رصد العلماء أدلة على وجود ذكريات "كاذبة" في دماغ الحبار، تماما كالبشر.

وبفضل الطريقة المجزأة التي يخزن بها دماغ البشر معلومات الذاكرة، فإن بعض الذكريات قد تصبح مختلطة في أثناء إعادة بنائها؛ مما يؤدي إلى توليد ما يسمى بالذكريات الكاذبة.

وقال العلماء إن هذا دليل يمكن أن يساعد على فهم أفضل للذكاء القوي والغريب الذي لا يظهر فقط في الحبار، ولكن أيضًا في أقاربه من رأسيات الأرجل، مثل الأخطبوطات.

وقال فريق بحثي بقيادة عالمة الأعصاب ليزا بونسيت، من جامعة كان نورماندي في فرنسا، "تشير نتائجنا إلى أن الحبار يشكل ذكريات بصرية زائفة، لكنه لا يشكل ذكريات شمية زائفة. وقد تكون أخطاء الذاكرة هذه أول إشارة إلى وجود عمليات إعادة بناء في ذاكرة رأسيات الأرجل".

وأكد العلماء أن الحيوانات البحرية أظهرت قدرة فائقة على تذكر الأشياء على نحو دقيق ومفصل. إذ استطاعت تذكر ما أكلته، وأين أكلته، ومتى أكلته؛ وهو مستوى من التفاصيل يُعرف بالذاكرة العرضية.

وقال الفريق: "إنها مجرد مراحل مبكرة للغاية من البحث، لذلك كل ما نعرفه بالفعل الآن هو أن الطريقة التي يسترجع بها الحبار الذكريات قد تكون مشابهة جدًا للطريقة التي نفعل بها ذلك".

يذكر أن دراسة أجريت عام 2012 أظهرت بعض الأدلة الأخرى على أن ذاكرة الحبار قد يكون لها بعض أوجه التشابه مع ذاكرة البشر، حيث تبين أنه يخضع لمرحلة نوم حركة العين السريعة، وهي مرحلة مرتبطة باستقرار الذاكرة تماما كالإنسان.