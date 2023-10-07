بسعر منافس.. ZTE تطرح هاتفها الجديد بمواصفات جيدة
بمواصفات منافسة تستعد ZTE لإطلاق هاتف أندرويد جديد بسعر 150 دولارا تقريبا.
ويتميز هاتف Blade A73 5G بهيكل أنيق مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.5/75.2/8.5) ملم، وزنه 197 غ.
كما تمتاز شاشته IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
الهاتف يعمل بنظام Android 13، ومعالج Unisoc T760، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
ولعشاق التصوير جاءت الكاميرا الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
كما زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصالات، وشريحة موديم للعمل مع شبكات 5G، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وفق 4pda