"رولز رويس" تطور أول محرك نفاث يعمل بوقود الهيدروجين

وقالت غراتزيا فيتاديني، مديرة التقنية في الشركة: "حققنا إنجازا كبيرا في فترة قصيرة، في إطار تعاون مع شركة (إيزي جت) ونجحنا في الاقتراب من الوصول إلى وقود نظيف خال من الانبعاثات الكربونية، قد يغير مستقبل الطيران"؛ وفقا لموقع "تسلا راتي".

وقالت الشركة إنها تحاول اكتشاف خيارات أخرى لمستقبل تقنيات محركات الطيران؛ مثل المحركات الكهربائية ووقود الطيران الحيوي المُستدام.

وتسببت صناعة الطيران بانبعاثات كربونية مرتفعة في الأعوام القليلة الأخيرة؛ ما دفع شركات عديدة، منها "إير باص" الأوروبية و"جنرال إلكتريك" الأمريكية، إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة تستبدل وقود الطائرات المسبب لانبعاث الكربون.

ونظرا للتوجه العالمي نحو تطبيق سياسات تحارب التغير المناخي، فإن خطوة "رولز رويس" تصب في إطار تطوير تقنيات نظيفة تعتمد على الطاقات البديلة للوقود الأحفوري.