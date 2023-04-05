اختبار صاروخ "ستارشيب" من "سبيس إكس" قد يُجرى الأسبوع المقبل

ولا يزال يتعين على شركة "سبيس إكس" الحصول على رخصة إطلاق لما يُتوقع أن يكون أول اختبار طيران مداري للشركة من موقع "بوكا تشيكا" بولاية تكساس.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية في بيان: "لم تصدر إدارة الطيران الاتحادية رخصة لعملية إطلاق صاروخ ستارشيب سوبر هيفي التابع لسبيس إكس بعد، ويجب عدم تفسير إشعار مركز قيادة الإدارة بأنه مؤشر على اتخاذ قرار بإصدار رخصة أو أنه وشيك".