"شينتشو-15" تنطلق إلى محطة الفضاء الصينية

أرسلت الصين، اليوم الثلاثاء، 3 رواد إلى محطتها الفضائية المقامة حديثًا في مهمة تستغرق 6 أشهر لتدشن رسميًا تشغيل ثاني موقع مأهول بالبشر في مدار أرضي منخفض بعد محطة الفضاء الدولية.

وقال التلفزيون الصيني الرسمي إن المركبة الفضائية شينتشو-15 أو "السفينة الإلهية" انطلقت وعليها 3 رواد، محمولة على متن صاروخ "لونغ مارش -2 إف" من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار في صحراء جوبي بشمال غرب الصين الساعة 11:08 مساء 1508 بتوقيت غرينتش.

وكانت وكالة الفضاء الصينية، كشفت أن رواد سفينة الفضاء "شنتشو-15" سيحلون محل طاقم السفينة "شنتشو-14" في المدار.

كما أعلنت الوكالة أن رواد الفضاء، في جيون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو، سينفذون المهمة الفضائية "شنتشو-15"، حيث سيكون لونغ قائدًا لتلك المهمة.

وقال مساعد مدير الوكالة جي تشي مينغ في مؤتمر صحفي، إن المهمة "شنتشو-15" ستكمل المرحلة الأخيرة من بناء محطة الفضاء وستبدأ المرحلة الأولى من أعمال التطبيق والتطوير بالمحطة.