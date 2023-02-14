كيف تسهل الأجهزة المنزلية الذكية ارتكاب عمليات "السطو الرقمي"؟‎‎

حذر خبراء من أن "عمليات السطو الرقمية" التي يدخل المتسللون فيها فعليًا المنازل عبر أجراس الأبواب الذكية وكاميرات الويب للتطفل والسرقة، أصبحت أكثر شيوعًا.

ويوفر كل شيء من منظمات الحرارة إلى كاميرات الويب ومكبرات الصوت وأجراس الباب، طريقة لمجرمي الإنترنت، للتجسس على العائلات وسرقة البيانات والمال.

وقال الخبراء إن المتسللين يعتبرون الأجهزة الذكية فريسة سهلة، ويستخدمونها في كل شيء من السرقة إلى المطاردة إلى الصراخ المسيء ضد الضحايا من خلال أجراس الأبواب الخاصة بهم.

وتشير الأبحاث التي أجرتها eMarketer إلى أن ما يصل إلى 60 مليون أسرة في أمريكا لديها جهاز ذكي واحد على الأقل مثبت في منازلهم، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال ماريجوس بريديس مدير التكنولوجيا في شركة NordVPN، إن الأجهزة القديمة والأرخص القادمة من الصين تمثل مشاكل خاصة.

وأضاف: "الأجهزة المرتبطة بكاميرا مثل جرس باب الفيديو قد تخبرك عندما يكون الزائر هناك، ولكن إذا كان شخص آخر يشاهد، فقد يكشف أيضًا متى يكون المنزل فارغًا، أو عندما يكون الأطفال في المنزل بمفردهم".

ويسمح محرك البحث "شادون" Shodan للمتسللين وخبراء الأمن السيبراني بالعثور على الكاميرات غير المحمية (والتي تم تمكين كلمة مرور افتراضية لها، على سبيل المثال) والوصول إلى الأجهزة غير المحمية.

ويتيح محرك البحث للمستخدمين الوصول إلى داخل المكاتب والمنازل والحدائق حول العالم من خلال كاميرات الويب غير الآمنة الموجودة عبر محرك البحث.

وفي السابق، أظهر باحثو الأمن السيبراني أن "شودان" يعمل على العثور على أجهزة مراقبة أطفال غير آمنة، مما يسمح للمهاجمين بالتلصص داخل غرف النوم وأسرّة الأطفال مباشرة.

ويمكن للقراصنة أيضًا استخدام الأجهزة الذكية للحصول على «موطئ قدم»، وسرقة المعلومات مثل عناوين البريد الإلكتروني التي يمكن أن تتيح بعد ذلك هجمات السرقة أو الاحتيال أو التصيد الاحتيالي، كما يحذر بريديس.

وتابع: "مع ربط معظم أجهزة إنترنت الأشياء على مدار الساعة طوال الأسبوع باتصال إنترنت لاسلكي للأسرة، فيمكن أن تكون الباب الخلفي المثالي للقراصنة الذين يبحثون عن طريقة للوصول إلى شبكة منزلك".

وقد يكشف اختراق جهاز مثل مكبر الصوت الذكي عن تفاصيل حساب "سبوتيفاي" على سبيل المثال - مما يتيح لمجرمي الإنترنت تكوين معلومات يمكن استخدامها لسرقة الهوية.