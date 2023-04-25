العالم يترقب هبوط المستكشف الإماراتي "راشد" على القمر

يترقب العالم، اليوم الثلاثاء، هبوط المسبار الإماراتي "راشد" على سطح القمر، في منطقة لم يتم استكشافها من قبل، وهي أول مهمة عربية من نوعها في إنجاز فريد للإمارات والعرب.

ويتابع العالم باهتمام، عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات، آخر محطة للمسبار "راشد" على متن مركبة الهبوط التابعة لشركة "آي سبيس" اليابانية، بعدما دخل في مدار القمر وأصبح جاهزاً للهبوط.

ومن المقرر أن يهبط المسبار "راشد" في منطقة "ماري فريغوريس"، وتحديداً موقع "فوهة أطلس"، الذي يستكشف لأول مرة، لتصبح الإمارات الأولى عربيا والرابعة عالميا التي تحقق هذا الإنجاز.

ويمثل المستكشف "راشد" إضافة علمية نوعية في مجال علوم الفضاء، حيث يستهدف دراسة تربة القمر، ودراسة الخصائص الحرارية لتضاريس سطحه، ومعرفة التأثير الكهروضوئي لسطحه، واختبار قدرة المواد على عدم الالتصاق بجزيئات تربته، ودراسة قابلية الحركة على سطحه، وتطوير تقنيات الروبوتات الخاصة بأنظمة مركبات الاستكشاف.

وتسعى الشركة اليابانية، التابعة لبرنامج "هاكوتو-آر"، إلى أن تصبح أول شركة خاصة تنجح في جعل روبوت يهبط على سطح القمر.

وستبطئ المركبة سرعتها على بعد نحو 100 كيلومتر فوق سطح القمر، ثم تعدّل وتصحح ارتفاعها لتنفيذ "هبوط ناعم" بعد نحو ساعة.

ويحمل الروبوت مركبات قمرية عدة، من بينها نموذج ياباني مصغر طورته وكالة الفضاء اليابانية بالتعاون مع صانع الألعاب تاكارا تومي.