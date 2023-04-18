ابتكار طبي ثوري للتحكم بتدفق الأدوية في الجسم

طور باحثون في جامعة رايس الأمريكية نوعًا جديدًا من الجسيمات الدقيقة لتوصيل الدواء، مصنوعا من بوليمر يسمى PLGA تم استكشافه بالفعل على نطاق واسع كمكون في أنظمة توصيل الدواء.

ومع ذلك، فإن ما يجعل هذه الجسيمات الجديدة مختلفة هو طريقة عملها، والتي يبدو أنها تمنحها خصائص إطلاق شديدة الضبط وقد تسمح للباحثين بإنشاء جزيئات توفر جرعات متعددة من الدواء، أو الجرعات المستمرة على مدى عدة أشهر.

وأطلق الباحثون على طريقة إنشاء الجسيمات الجديدة PULSED (الجسيمات سائلة بشكل منتظم ومختومة لتغليف الأدوية)، وهي تتضمن الطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة الحجرية الناعمة لإنتاج صفائف من الجسيمات يمكن تحميلها بالعقاقير.