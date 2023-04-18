ابتكار طبي ثوري للتحكم بتدفق الأدوية في الجسم
طور باحثون في جامعة رايس الأمريكية نوعًا جديدًا من الجسيمات الدقيقة لتوصيل الدواء، مصنوعا من بوليمر يسمى PLGA تم استكشافه بالفعل على نطاق واسع كمكون في أنظمة توصيل الدواء.
ومع ذلك، فإن ما يجعل هذه الجسيمات الجديدة مختلفة هو طريقة عملها، والتي يبدو أنها تمنحها خصائص إطلاق شديدة الضبط وقد تسمح للباحثين بإنشاء جزيئات توفر جرعات متعددة من الدواء، أو الجرعات المستمرة على مدى عدة أشهر.
وأطلق الباحثون على طريقة إنشاء الجسيمات الجديدة PULSED (الجسيمات سائلة بشكل منتظم ومختومة لتغليف الأدوية)، وهي تتضمن الطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة الحجرية الناعمة لإنتاج صفائف من الجسيمات يمكن تحميلها بالعقاقير.
وفي حين أن العلاج الدوائي التقليدي هو حجر الزاوية في الطب، إلا أنه لا يخلو من العيوب، فكثيرًا ما ينسى المرضى تناول أدويتهم ومن غير المريح أن تتذكر تناول حبوب منع الحمل كل يوم، أو زيارة العيادة لجرعات متعددة من الحقن.
دفعت هذه المشكلات الباحثين إلى تطوير أنظمة توصيل الأدوية التي يتم تحريرها بمرور الوقت والتي يمكن أن تقلل مشقة التعامل مع العلاج بالعقاقير.
وبحسب موقع "medgadget"، فإن الهدف الرئيسي من هذا الابتكار هو تجنب إطلاق جميع الأدوية بسرعة كبيرة، حيث يسمح الابتكار بضبط الوصفة للسماح بالإطلاق البطيء والمستمر للأدوية.
وبينما تمكن الباحثون من تحقيق إطلاق الدواء على مدى خمسة أسابيع حتى الآن، إلا أنهم واثقون من قدرتهم على تعديل الجسيمات للسماح لهم بإفراز الأدوية لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وهذا يمكن أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أنظمة دوائية معقدة.