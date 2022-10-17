روبوت "عالم" يجري بحوثا كيميائية في أسابيع

ابتكر فريق بحثي صيني أول روبوت في العالم يمكنه تأدية مهام الأخصائي الكيميائي، حيث يجري بحوثاً كيميائية في عدة أسابيع، وتستغرق في حال تم إجراؤها بواسطة الجهد البشري مئات السنين.

وذكرت منصة خدمة أخبار الصين "تشاينا نيوز سيرفيس"، اليوم الإثنين، أن باحثين من كلية الكيمياء وعلوم المواد في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية نجحوا في تصنيع الروبوت الذي أطلقوا عليه اسم Xiaolai، من نظام ذكاء اصطناعي شامل.

وبحسب جيانغ جون، الباحث المشارك في الدراسة، فإن هذا الروبوت يتميز بدماغ علمي قادر على أداء جميع الخطوات الأساسية المطلوبة للبحث الكيميائي، بدون تدخل بشري، حيث يعالج آلياً المعلومات من قاعدة بيانات سحابية، ويقترح خططا تجريبية.

ويتكون نظام الذكاء الاصطناعي للروبوت من 3 وحدات، وهي وحدة قراءة والتي تقرأ آلياً كميات هائلة من البحوث، ووحدة متنقلة لإجراء تجارب كيميائية مختلفة، ووحدة دماغ حاسوبية تنتج نماذج تنبؤية تعتمد على العمليات الحسابية النظرية.

وعند تزويد الدماغ الحاسوبي لمنصة الروبوت بالبيانات المعالجة، فإنه ينتج نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تحسين المخططات التجريبية للباحثين البشريين.

وأثبتت التجارب فعالية هذا الروبوت في إجراء البحوث، حيث أنشأ بمفرده محفزا لتصنيع مادة كيميائية معقدة.

وعن نجاح التجارب، أوضح الباحث جيانغ جون أن الروبوت Xiaolai أجرى أولاً مسحاً لجميع البحوث الموجودة ذات الصلة بالتجربة، والتي تضمنت 16000 ورقة.

وعمل على هيكلة المحفز باستخدام المنغنيز والنحاس والكوبالت والنيكل والزنك كعناصر مرشحة من 118000 تركيبة محتملة، حيث بعد اختيار المكونات حدد الروبوت نسبة كل عنصر، ثم أجرى تقييماً للأداء التحفيزي النظري لكل تكوين.

ومع تنفيذ 207 تجارب، تم تحميل البيانات إلى برنامج حاسوبي، حيث قام الدماغ الحسابي للروبوت بتلخيص وتحليل النتائج.

وقال الفريق البحثي: "إن هذه الدراسة كانت ستستغرق مئات السنين لتحديد أفضل تركيبات المحفز، باستخدام طرق البحث التقليدية، ولكن الروبوت Xiaolai اختصر الوقت إلى 5 أسابيع".

وأكد الفريق أن الروبوت أكثر ذكاءً من أخصائيي الكيمياء البشريين، حيث لديه مجموعة واسعة من القدرات لتطوير مواد جديدة، في مجالات المواد التحفيزية والكهربائية والضوئية، وغيرها، كما أن نطاق تطبيقاته سيستمر في التوسع مع استمرار ترقيته.