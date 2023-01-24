تقنية ثورية تتوقع تطور مرضين نادرين لاضطرابات الحركة

طور باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي وأطباء سريريون طريقة ثورية، يمكنها مراقبة اضطرابات الحركة، وتوقع الباحثون تطور اثنين من الأمراض الوراثية التنكسية النادرة اللذين لا يوجد لهما علاج حتى الآن، جاء ذلك، في دراستين رائدتين، نشرتهما مجلة "نيتشر ميديسين" المتخصصة في الشؤون الطبية.

ويشير مصطلح اضطرابات الحركة إلى مجموعة من الحالات المرضية للجهاز العصبي التي تتسبب إما في زيادة الحركات وإما انخفاضها أو بطئها، فقد تكون هذه الحركات إرادية أو لا إرادية.