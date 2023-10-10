دراسة تبحث تربية الأسماك على القمر

قال الباحث في علم الأحياء البحرية لدى معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار، سيريل برزيبيلا، إن "تربية الأسماك على سطح القمر مسألة واعدة جدا"، وفق ما أوردت مجلة "فرونتيرز أن سبايس تكنولوجيز".

وحسب المجلة، يحاول فريق من الباحثين الفرنسيين معرفة ما إذا كان رواد الفضاء سيتمكنون مستقبلاً من إنتاج الأسماك على القمر، إذ درسوا حديثاً مقاومة بيض سمك القاروص للتغيرات في الجاذبية.

وتقوم الفكرة على أن يرسل إلى القمر حوض أسماك صغير يبلغ طول كل جانب منه 10 سنتيمترات ويحوي 200 بيضة سمكة، على أن تنمو الأسماك في نظام لتربية الأحياء المائية مغلق ويزود بالمياه الموجودة على القمر.