دراسة تبحث تربية الأسماك على القمر
قال الباحث في علم الأحياء البحرية لدى معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار، سيريل برزيبيلا، إن "تربية الأسماك على سطح القمر مسألة واعدة جدا"، وفق ما أوردت مجلة "فرونتيرز أن سبايس تكنولوجيز".
وحسب المجلة، يحاول فريق من الباحثين الفرنسيين معرفة ما إذا كان رواد الفضاء سيتمكنون مستقبلاً من إنتاج الأسماك على القمر، إذ درسوا حديثاً مقاومة بيض سمك القاروص للتغيرات في الجاذبية.
وتقوم الفكرة على أن يرسل إلى القمر حوض أسماك صغير يبلغ طول كل جانب منه 10 سنتيمترات ويحوي 200 بيضة سمكة، على أن تنمو الأسماك في نظام لتربية الأحياء المائية مغلق ويزود بالمياه الموجودة على القمر.
والمياه المكتشفة في المجموعة الشمسية هي حتى اليوم مالحة، ما يعزز من احتمال نمو أسماك البحر كسمك القاروص النموذجي لإنتاج الأسماك، لكن قبل بناء نظام لتربية الأحياء المائية، على الباحثين التأكد من أن الأسماك قادرة على الصمود في رحلتها إلى القمر.
وتهدف الخطوة التالية التي هي قيد التجربة إلى اختبار تأثير الإشعاع الكوني في مئات من بيض القاروص المخصب من خلال تعريضها لتدفقات البروتونات والنيوترونات في معجل الجسيمات لدى معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية في كاداراش جنوب فرنسا.
وقبل التطبيق المحتمل لهذه الأبحاث على القمر قد يكون لها أهمية على الأرض في ما يخص تطوير أنظمة إنتاج الأسماك من دون أن يكون لذلك أثر بيئي.