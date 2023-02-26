ذكاء اصطناعي لتحسين إنتاج العسل في خلايا النحل

طور فريق من الباحثين مشروع ذكاء اصطناعي لتحسين إنتاج ملكات النحل في الخلايا، يعتمد على نحل روبوتي ونظام تعلم الآلة.

ويرى الباحثون أن الروبوتات والذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد في بناء مستعمرات نحل أكثر صحة، مما يفيد التنوع البيولوجي والإمدادات الغذائية.

وقال الدكتور فرشاد أرفين عالم الروبوتات وعالم الكمبيوتر في جامعة دورهام في المملكة المتحدة: "نخطط للتأثير على نظام بيئي كامل من خلال التفاعل مع كائن واحد فقط، الملكة".

وأضاف: "إذا استطعنا الاستمرار في القيام بأنشطة مثل وضع البيض في الوقت المناسب، فإننا نتوقع أن يكون لدينا حضانات أكثر صحة ومستعمرات أكثر نشاطًا، وسيؤدي ذلك إلى تحسين التلقيح".

وبحسب الباحثين، قد يكون هذا أمرًا حاسمًا لمستقبل الكوكب على المدى الطويل، خاصة مع وجود العديد من الأنواع التي تواجه حاليًا انخفاضًا حادًا في أعدادها نتيجة للتهديدات التي تشمل فقدان الموائل والتلوث وتغير المناخ.