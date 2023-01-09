لماذا بدأت مراوح طاقة الرياح تنافس ناطحات السحاب في الارتفاع؟

وتفيد زيادة أحجام مراوح الطاقة الريحية في تقليل تكلفة إنتاج الطاقة، في إطار توجه الشركات المتخصصة إلى تخفيض التكاليف للوصول إلى إنتاج الطاقة دون الحاجة إلى دعم حكومي.

ويسمح تقليل أسعار طاقة الرياح بتوفيرها للمستهلكين بأسعار معقولة ومنافسة لطاقة محطات الوقود الأحفوري، وفقًا لموقع "تك إكسبلور".