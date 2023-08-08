باستفتاء جديد.. ماسك يعود للعصفور بـ"خجل"

طرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، استفتاءً عبر حسابه الرسمي على المنصة، حيال شعار جديد للأخيرة بدلًا من شعار"X" المُستحدث أخيرًا، بعد أن تخلى عن الشعار الذي عُرفت به المنصة وهو العصفور الأزرق.

ويبدو من تغريدة ماسك، التي أرفق بها شعارًا جديدًا للمنصة، وهو عبارة عن عصفور على شكل "X" يأخذ اللون الأبيض مع خلفية سوداء فقط، أن الملياردير الأمريكي "يتلمس" آراء المستخدمين حيال الشعار الجديد للمنصة، التي تُعاني وضعًا ماليًا يوصف بـ"الصعب"، منذُ أن اشتراها في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.