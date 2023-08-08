باستفتاء جديد.. ماسك يعود للعصفور بـ"خجل"
طرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، استفتاءً عبر حسابه الرسمي على المنصة، حيال شعار جديد للأخيرة بدلًا من شعار"X" المُستحدث أخيرًا، بعد أن تخلى عن الشعار الذي عُرفت به المنصة وهو العصفور الأزرق.
ويبدو من تغريدة ماسك، التي أرفق بها شعارًا جديدًا للمنصة، وهو عبارة عن عصفور على شكل "X" يأخذ اللون الأبيض مع خلفية سوداء فقط، أن الملياردير الأمريكي "يتلمس" آراء المستخدمين حيال الشعار الجديد للمنصة، التي تُعاني وضعًا ماليًا يوصف بـ"الصعب"، منذُ أن اشتراها في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.
ويُشير طرح ماسك الجديد إلى قابليته للعودة بـ"خجل" إلى فكرة شعار المنصة القديم، لكن بتصميم ولون مختلفين، إلا أن الطرح يدلل على عودة ماسك لـ"العصفور".
وعند تغيير شعار المنصة، استبدل ماسك أيضًا الصورة التعريفية لحساب "تويتر" الرسمي على المنصة نفسها والذي أصبح حرف "X" مكتوبا باللون الأبيض والخلفية السوداء، وتغير اسم الحساب أيضًا إلى الحرف "X"، لكن كلمة "تويتر" بقيت بخط صغير بعد إشارة البريد الإلكتروني.
ويظهر الحرف "X" في جميع مساعي ماسك الأخرى أيضًا، بما في ذلك مشروع استكشاف الفضاء الخاص به "SpaceX"، وتطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقه مؤخرًا "xAI" و "Model X"، وهو أحد أقدم طرازات شركة "Tesla" للسيارات الكهربائية. حتى أنّ ماسك يشير إلى اسم ابنه بـ"X".