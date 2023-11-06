دعوة أوروبية لـ"تيك توك" لمواجهة التضليل

وقال بريتون، بعد اتصال عبر الفيديو مع الرئيس التنفيذي لتيك توك: "شهدنا تغيّرات طرأت على منصة تيك توك في الشهور الأخيرة، فيما تم إطلاق خصائص جديدة بهدف حماية المستخدمين والاستثمارات في مراقبة المضمون والثقة والسلامة".

وأعلنت تيك توك أنها حذفت أربعة ملايين تسجيل مصوّر ينطوي على "انتهاكات" في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر، وذلك في أول تقرير بشأن الشفافية تصدره الشركة منذ دخل "قانون الخدمات الرقمية" DSA حيّز التطبيق في التكتل.

بموجب القانون، يتعيّن على جميع المنصات الكبرى نشر تقرير عن الشفافية كل ستة أشهر.

وأفاد بريتون بأن المفوضية الأوروبية تحقق بشأن إن كانت تيك توك قامت بما يكفي للامتثال لقانون الخدمات الرقمية، بعد فتح تحقيق الشهر الماضي.

وأضاف: "يتعيّن علينا الآن أكثر من أي وقت مضى عدم ادخار أي جهد لحماية مواطنينا، خصوصا الأطفال والمراهقين، من أي مضمون غير قانوني أو تضليل".

وأشار نائب رئيس تيك توك للسياسة العامة في أوروبا، تيو برترام، إلى أن بريتون وتشيو أجريا "محادثات إيجابية بشأن التقدّم الذي حققته تيك توك" في ما يتعلق بقانون الخدمات الرقمية.