ابتكار أسمنت "فضائي" أقوى مرتين من التقليدي

ابتكر باحثون من جامعة "مانشستر" البريطانية، مادة بناء جديدة تُدعى "ستار كريت" مصنوعة من غبار فضائي، ومسحوق البطاطا، وبعض الملح، لتشييد المنازل على سطح المريخ والأرض.

وفي ظل صعوبة إنشاء بنية تحتية في الفضاء نتيجة تكلفتها المرتفعة، يجب أن يعتمد البناء في الفضاء على مواد بسيطة ومتوافرة بسهولة لرواد الفضاء.

وتوصل الباحثون إلى حلٍ جديدٍ يعتمد على مزج تربة المريخ مع مسحوق البطاطا، وقليل من الملح، لتركيب مادة بناء أقوى بمرتين من الأسمنت التقليدي، ومناسب جدًا للبناء في البيئات خارج الأرض.

وكشفت الدراسة التي نشرتها مجلة "أوبن إنجنيرينغ" العلمية، عن إمكانية استخدام مسحوق البطاطا كمادة رابطة بين جزيئات تربة المريخ المحاكاة، ما ينتج عنه مادة بناء شبيهة بالأسمنت.

واختبر الباحثون المادة الجديدة التي أحرزت تحملًا على الضغط بقيمة 72 ميغا باسكال، ما يفوق قدرة الأسمنت العادي بقيمة 32 ميغا باسكال، في حين أحرز الأسمنت المصنوع من تربة القمر تحملًا يفوق 91 ميغا باسكال.

وطور الباحثون عملهم السابق الذي استخدموا فيه دم رواد الفضاء، وفضلاتهم البولية، كمادة رابطة مُعاد استخدامها، وحصلوا على قوة تحمل تعادل 40 ميغا باسكال، ولكن مشكلتها تكمن في الحاجة إلى الدم بشكل مستمر ما يمنع تطبيقها.