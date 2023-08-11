بعد انفصال فيفا عن "EA SPORTS".. إصدار جديد للعبة كرة القدم
كشفت الشركة الأمريكية EA Sports Football Game في العاصمة الهولندية أمستردام، عن الإصدار الأول من نوعه للعبة EA SPORTS FC 24.
قدمت الشركة النسخة الجديدة للعبة بحدث خاص عُقد على إثره مؤتمر صحفي، وتقدم نائب المدير للشركة بمميزات اللعبة التي تفوق بـ 80 مرة نسخة فيفا القديمة المدعمة بتقنية (hypermotionv) المحسنة.
وطرح هذا الإصدار بعد انفصال EA عن FIFA، وهي أشهر أنواع ألعاب العالم الافتراضي لكرة القدم.
وانضم إلى منصة حفل إطلاق النسخة الجديدة للعبة، مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، وكشف عن غلاف اللعبة الجديدة الحامل لاسم FC للمرة الأولى.
وقال هالاند معلقا على الغلاف، إن الصورة أخذت من إحدى المباريات التي حقق فيها العديد من الأهداف.
وصرحت الشركة أن اللعبة لن تحمل اسم فيفا 23 أو 24 بسبب انتهاء العلاقة رسميا مع فيفا، مفسرا ذلك بأن الاتحاد الشعبي يرغب باستغلال اسم المنظمة لأغراض تجارية.
يشار إلى أن الشركة الأمريكية حصلت على 300 ترخيص بهدف تطوير اللعبة بإصدارها الجديد، وما زالت تستثمر في اللعبة.
ويصل سعر الإصدار العادي للعبة إلى 70 دولارا، بينما نسخة البلاي ستيشن 80 دولارا، أما نسخة الألتيمت للبلاي ستيشن وهي إصدار متقدم وخاص يصل سعرها لـ110 دولارات.
تبرز اللعبة بتركيزها على الجانب السمعي والمرئي بدقة عالية، كالموسيقى التصويرية وصوت الركل والاصطدام وأصوات اللاعبين، ما يدخل المستخدمين بحالة من التفاعل والحماس باللعبة.
وتمتاز اللعبة بسهولة التحكم والفهم الذي أسهم في انتشارها وشهرتها.
وتوفر اللعبة فرصة للمستخدم باختيار اللاعبين الذين يريد انضمامهم إلى فريقه والذي يفوق عددهم آلاف المشاركين.