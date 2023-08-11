بعد انفصال فيفا عن "EA SPORTS".. إصدار جديد للعبة كرة القدم

وطرح هذا الإصدار بعد انفصال EA عن FIFA، وهي أشهر أنواع ألعاب العالم الافتراضي لكرة القدم.

وانضم إلى منصة حفل إطلاق النسخة الجديدة للعبة، مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، وكشف عن غلاف اللعبة الجديدة الحامل لاسم FC للمرة الأولى.

وقال هالاند معلقا على الغلاف، إن الصورة أخذت من إحدى المباريات التي حقق فيها العديد من الأهداف.

وصرحت الشركة أن اللعبة لن تحمل اسم فيفا 23 أو 24 بسبب انتهاء العلاقة رسميا مع فيفا، مفسرا ذلك بأن الاتحاد الشعبي يرغب باستغلال اسم المنظمة لأغراض تجارية.

يشار إلى أن الشركة الأمريكية حصلت على 300 ترخيص بهدف تطوير اللعبة بإصدارها الجديد، وما زالت تستثمر في اللعبة.