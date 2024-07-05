استراتيجيات للوقاية من الاحتيال عبر الإنترنت

في المشهد الرقمي المتطور باستمرار، أصبح التمييز بين الشخصيات الحقيقية والمزيفة عبر الإنترنت أمرًا صعبًا لاسيما مع تزايد عمليات الاحتيال الشخصية.

ويستكشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بعض الاستراتيجيات التي يمكن للأفراد استخدامها لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

ويسلط التقرير الضوء على الارتفاع المثير للقلق في البرامج المصممة لخداع مستخدمي الإنترنت، حيث يستفيد المحتالون من التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتقليد أصوات الغرباء ومظهرهم وهوياتهم، ما يجعل من الصعب أكثر من أي وقت مضى التمييز بين الاتصالات الحقيقية والجهات الفاعلة الخبيثة.

ولم تعد شارات التحقق على وسائل التواصل الاجتماعي مؤشرات موثوقة للهوية، ما يجعل المعاملات عبر الإنترنت، مثل عمليات البيع والشراء التي تتم على "Facebook "Marketplace، أهدافا رئيسة للاحتيال.

وكثيرًا ما يستغل المحتالون الضحايا من خلال أساليب مثل عمليات الاحتيال الرومانسية لسرقة الأموال.

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خطوات التحقق من الهوية

الخطوة الأكثر أهمية في التحقق من هوية شخص ما عبر الإنترنت، هي الفحص بدقة لأي رسائل أو تفاعلات مشبوهة قبل الانخراط في المزيد.

وينبغي أيضا عدم التسرع في الرد على الرسائل المثيرة للاهتمام، لأن ذلك قد يترك الأفراد عرضة لعمليات الاحتيال.

علاوة على ذلك، يوضح التقرير استراتيجيات عدة لمساعدة الأفراد على التعرف على عمليات الاحتيال المحتملة والتعامل معها.

ويشمل ذلك التحقق من الأشخاص وبيانات اعتمادهم على مواقع الويب الشرعية، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة، أو مواصلة المحادثات على منصات مختلفة، فضلا عن استخدام طرق الدفع التي توفر حماية معززة من الاحتيال.

وعلى سبيل المثال، عند استخدام منصات مثل "PayPal"، يمكنك تعيين المعاملات كمدفوعات مقابل سلع أو خدمات.

وهذا يضمن أنه إذا حدث خطأ ما في المعاملة، مثل عدم استلام المنتج الذي تم دفع ثمنه، استرداد الأموال من خلال سياسات حماية المشتري في منصة "PayPal".

دور الذكاء الاصطناعي

ويستطيع الذكاء الاصطناعي الآن تقليد الأصوات والوجوه، ما يجعل عمليات الاحتيال عبر الهاتف أكثر إقناعًا.

وعلى سبيل المثال، تم خداع موظف في هونغ كونغ لتحويل 25.5 مليون دولار إلى محتال يستخدم الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية المدير المالي للشركة.

يوصي المحللون الأمنيون بطرح أسئلة محددة قد يجد الروبوت أو المحتال صعوبة في الإجابة عليها، مثل تفاصيل حول الذكريات الشخصية أو كلمات المرور المتفق عليها مسبقًا.

وتعمل شركات التكنولوجيا على تحسين ميزات الأمان لحماية المستخدمين. على سبيل المثال، تعكف شركة "Google" على تطوير أداة لتنبيه مستخدمي" Android" إلى عمليات احتيال محتملة في أثناء المكالمات من خلال الكشف عن أنماط المحادثة المشبوهة.

في حين تكتشف ميزة المراسلة في "LinkedIn " المحتوى الضار، وتضع علامة عليه.

أما كاشف الخداع في برنامج "Bumble"، فيستخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الملف الشخصي، ما يقلل من تقارير الاحتيال بنسبة 45% بعد وقت قصير من تقديمه.

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أفضل الممارسات

تعامل دائمًا مع التفاعلات الرقمية بشيء من الشك، خاصة عندما يُطلب منك القيام بإجراءات غير عادية مثل تحويل مبالغ كبيرة من المال.

وقم بتقييم المخاطر التي تنطوي عليها المحادثة وكن حذرًا بشأن مشاركة المعلومات الشخصية، مثل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

وإذا كان الأمر يتعلق بأموال، فاستخدم طرق الدفع ذات الحماية من الاحتيال، مثل PayPal أو Venmo، وتجنب استخدام خيارات مثل Apple Cash، التي تفتقر إلى مثل هذه الضمانات.

ويلفت التقرير إلى التأثير المالي الكبير لعمليات الاحتيال هذه ومدى خطورتها، فقد خسر المستهلكون الأمريكيون ما يقرب من 1.1 مليار دولار في عمليات الاحتيال الرومانسية و752 مليون دولار في عمليات الاحتيال التجارية.