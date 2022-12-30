سوريون يطورون الروبوت العنكبوت لأغراض الرعاية الصحية والكوارث واستكشاف الكواكب

ويضم الفريق كلًا من المهندسين خليفة محمد الموسى، وعلاء محمد سيد أحمد، وحسن توفيق دلة، وأغيد نصر العباس.

ويحتوي الروبوت العنكبوت على 6 أرجل مفصلية تراعي مرونة الحركة والسير في المناطق الوعرة، فضلًا عن ذراع آلية قادرة على أداء مهمات الجمع والالتقاط، لأغراض الاستكشاف.

ويحتوي الروبوت العنكبوت على نظام رؤية قائم على كاميرا أمامية تستطيع بث فيديو مباشر ومشاهدته من خلال تطبيق على الهاتف النقال، فضلًا عن وجود حساس للتنبيه إلى وجود عوائق لتجنبها، وهو قابل للتحكم بالكامل من خلال تطبيق خاص.

ويهدف المشروع إلى محاكاة حركة العنكبوت، واستبدال الروبوتات ذات العجلات بروبوتات ذات أرجل، تسهل الحركة في الأماكن الصعبة التي لا تستطيع روبوتات العجلات الولوج إليها.